Глава офиса Зеленского назвал встречу «нормандских советников» непростой

В столице Германии 12 января состоялась встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки». Украинская делегация была представлена главой офиса президента Андреем Ермаком и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба лидера Украины.

Переговоры длились свыше 6 часов. На повестке встречи были вопросы выполнения договорённостей, которые были достигнуты президентами ФРГ, Франции, Украины и РФ в 2019 году в рамках саммита в Париже.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности и гуманитарной помощи. По словам Ермака, дискуссия была непростой, но конструктивной. Стороны договорились и дальше соблюдать режим прекращения огня.

Глава офиса Зеленского отметил, что переговоры продолжатся 22 января в онлайн-режиме.

Напомним, что соответствующая встреча должна была состояться ещё в декабре 2020 года. Она была перенесена по инициативе российской стороны. Предыдущие переговоры на уровне советников «нормандского формата» прошли 11 сентября прошлого года также в столице Германии.