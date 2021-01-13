Таджикистан призвал ШОС укрепить связи в сфере торговли и экономики

В столице Китая 12 января прошёл брифинг, посвящённый председательству Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году. В рамках данного мероприятия посол центральноазиатской республики Саидзода Зохир Озод призвал страны-участники ШОС усилить торгово-экономические связи, сообщает ИА «ТАСС».

В рамках своего выступления глава дипмиссии предложил создать на платформе организации свой финансовый институт, собственную электронную торговую площадку, а также расширить сеть международных логистических центров внутри ШОС.

По его словам, особое внимание стоит уделить взаимодействию с другими международными структурами в целях поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что этим должны заняться Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС.

Озод заявил, что в этом году в Душанбе пройдёт круглый стол по вопросам цифровой экономики. Он также отметил, что власти Таджикистана предлагают провести в городе экономический форум ШОС.

Напомним, что 10 ноября прошлого года в онлайн-режиме состоялось заседание Совета глав государств ШОС.