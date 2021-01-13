Управляющий делами президента Беларуси доложил об итогах 2020 года

Белорусский лидер Александр Лукашенко 11 января принял отчёт у управделами президента Виктора Шеймана. Чиновник рапортовал главе государства о показателях работы предприятий системы управления делами в прошедшем году, пишет пресс-служба президента РБ.

Шейман доложил, что по общему знаменателю за 2020 год, субъекты системы показали положительные результаты. В частности, доходность от реализованной продукции достигла 2,6 млрд. белорусских рублей.

Сотрудник аппарата президента выделил, что в этой результативности хорошо сработали такие отрасли как: сельское хозяйство, промышленность и строительство. Наименее скромные показатели продемонстрировали сфера гостиничного дела, туристической индустрии и объекты общественного питания. Шейман пояснил, что провисания в этих направлениях связаны с трудностями из-за пандемии коронавируса.

Далее во время встречи, была обсуждена и международная повестка. Относительно внешней торговли было отмечено положительное сальдо, которое составило 150 миллионов долларов. Переходя к сотрудничеству со странами Африки, управляющий делами проинформировал о достижении договорённостей на поставки белорусской техники в некоторые страны этого континента.

В рамках африканской темы, Шейман также осведомил президента о том, что в данное время прорабатывается вопрос строительства тракторного завода на территории одной из стран континента.

В ходе аудиенции, отдельным блоком была обсуждена подготовка к предстоящему Всебелорусскому народному собранию.