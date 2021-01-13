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Шавкат Мирзиёев посетил учения на полигоне Фориш

  • 13.01.2021, 20:20,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Шавкат Мирзиёев посетил учения на полигоне ФоришПрезидент и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на специализированной военной базе «Фориш». На горном полигоне прошли военно-тактические и инженерные учения, а также подразделения Центрального военного округа провели операцию по уничтожению условного противника. Об этом 11 января сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев на макете и лично познакомился с устройством учебного городка, посетил учебные и жилые помещения, спортивный зал.

Модернизация и военно-техническое переоснащение военного полигона и учебного центра были проведены в соответствии с указанием президента, данным в 2018 году. В 2019 и 2020 годах на обновлённой базе прошли международные Армейские игры, где команда министерства обороны Узбекистана добилась побед.

Главе государства показали образцы современного оружия и военной техники, стоящего на вооружении учебного полигона, для боевой подготовки личного состава.

Президент Узбекистана поздравил всех с годовщиной создания национальных Вооружённых Сил. 

– В результате работы, проделанной согласно нашей Оборонной доктрине, потенциал национальной армии значительно возрос. Помимо достигнутых успехов перед нами стоит множество планов и задач. Необходимо и далее укреплять боеспособность наших войск. Для этого нужны знания, опыт, подготовка, – сказал Шавкат Мирзиёев.





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