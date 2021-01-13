Шавкат Мирзиёев посетил учения на полигоне Фориш

Президент и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на специализированной военной базе «Фориш». На горном полигоне прошли военно-тактические и инженерные учения, а также подразделения Центрального военного округа провели операцию по уничтожению условного противника. Об этом 11 января сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев на макете и лично познакомился с устройством учебного городка, посетил учебные и жилые помещения, спортивный зал.

Модернизация и военно-техническое переоснащение военного полигона и учебного центра были проведены в соответствии с указанием президента, данным в 2018 году. В 2019 и 2020 годах на обновлённой базе прошли международные Армейские игры, где команда министерства обороны Узбекистана добилась побед.

Главе государства показали образцы современного оружия и военной техники, стоящего на вооружении учебного полигона, для боевой подготовки личного состава.

Президент Узбекистана поздравил всех с годовщиной создания национальных Вооружённых Сил.