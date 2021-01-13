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Азербайджан до сих пор продолжает осуществлять политику этнической чистки и истребления армян в Арцахе | МИД АРМЕНИИ

 Азербайджан до сих пор продолжает осуществлять политику этнической чистки и истребления армян в Арцахе | МИД АРМЕНИИ

31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане: погромы и массовая депортация армянского населения, составляющего основу многокультурного облика Баку, в течение нескольких дней осуществлялись в столице Азербайджана с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших без вести, десятки тысяч беженцев. Армянские погромы в Баку в январе 1990г. завершили начатый процесс уничтожения армян в Азербайджане.

Антиармянская политика азербайджанских властей была направлена   не только на проживавшее в Баку веками армянское население, но и на армянское историческое и культурное наследие города.

По сей день к ответственности не были призваны организаторы и исполнители армянских погромов в Баку, которых продолжают прославлять как героев.

Более того, Азербайджан до сих пор продолжает осуществлять  политику этнической чистки и истребления армян в Арцахе. Ярким свидетельством того является выселение армян с территорий Арцаха, оказавшихся под оккупацией Азербайджана, осуществленное массовыми военными преступлениями и  этническими чистками.

Сегодня, отдавая дань памяти невинным жертвам армянских погромов в Баку, мы еще раз подчеркиваем совместную ответственность Республики Армения, Республики Арцах и армян всего мира за обеспечение права армянского народа на свободное, безопасное и достойное проживание на своей родине.Заявление МИД РА по случаю 31-й годовщины армянских погромов в Баку.
 


  Источник:FMG NEWS

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