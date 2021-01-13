 Азербайджан до сих пор продолжает осуществлять политику этнической чистки и истребления армян в Арцахе | МИД АРМЕНИИ

31
год назад международное сообщество стало свидетелем очередного
злодеяния против армянского народа в Азербайджане: погромы и массовая
депортация армянского населения, составляющего основу многокультурного
облика Баку
, в течение нескольких дней осуществлялись в столице
Азербайджана с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших
без вести, десятки тысяч беженцев. Армянские погромы в Баку
в январе
1990г. завершили начатый процесс уничтожения армян в Азербайджане.
Антиармянская
политика азербайджанских властей была направлена не только на
проживавшее в Баку
веками армянское население, но и на армянское
историческое и культурное наследие города.
По сей день к
ответственности не были призваны организаторы и исполнители армянских
погромов в Баку
, которых продолжают прославлять как героев.
Более
того, Азербайджан
до сих пор продолжает осуществлять политику
этнической чистки и истребления армян в Арцахе. Ярким свидетельством
того является выселение армян с территорий Арцаха, оказавшихся под
оккупацией Азербайджана, осуществленное массовыми военными
преступлениями и этническими чистками.
Сегодня, отдавая дань
памяти невинным жертвам армянских погромов в Баку
, мы еще раз
подчеркиваем совместную ответственность Республики Армения
, Республики
Арцах
и армян всего мира за обеспечение права армянского народа на
свободное, безопасное и достойное проживание на своей родине.Заявление МИД РА по случаю 31-й годовщины армянских погромов в Баку
.