За последние 106 лет армянское население столицы Азербайджана - Баку , трижды подверглось резне: в 1905, 1918 и 1990 годах. Эти заранее спланированные зверства унесли жизни около 30 000 человек. В результате некогда многочисленное армянское население, веками проживавшее в Баку , было истреблено или выселено, а армянский след был полностью искоренен.

Резня армян в Баку — массовые убийства в отношении армянского населения города, осуществлявшиеся в сентябре 1918 года турецкими и азербайджанскими войсками и вооружёнными группами после взятия Баку

Азербайджано-турецкие войска так же проводили резню армянского населения уездов занятых ими в ходе наступления на Баку . Согласно докладу специального уполномоченного советской власти Азербайджана, жителя села Куткашен Ясина Молла Мамед оглы народному комиссарру внутренних дел Азербайджана из 31 армянского села на территории Нухинского и Арешского уездов полууцелели лишь 3:



Все армянское население Нухинского и Арешского уездов окончательно разорено: большая часть их вырезана, селения сожжены; до последних дней полууцелели из 31 села только 3 — Нидж, Варташен и Джалет, которые в качестве пленных жили на своих местах, но им тоже не было суждено продолжать свое существование, и они подверглись нападению в первые дни Карабахских событий и вырезаны; жители Варташена и Джалета2 поголовно, а часть жителей Ниджа спаслись в лесах, где и до сих пор продолжают свое жалкое существование.



Почти во всех селах и городах этих двух уездов есть пленные армяне-мужчины, женщины, девушки и дети. Многие из них превращены в магометанство. Почти во всех селах и городах этих двух уездов есть пленные армяне-мужчины, женщины, девушки и дети. Многие из них превращены в магометанство.



Организаторами резни были местные беки, кулаки из крестьян и административная власть. Большая часть награбленного имущества армян доставлялась бекам и властям. Беки, опасаясь своей будущей ответственности за свои зверства, ухитрялись — обменяли скот и имущество армян в других уездах, дабы этим скрыть следы. Благодаря событиям беки, чиновники, даже и многие из полицейских стражников, сделались крупными миллионерами. Благодаря своей темноте и зависимости от беков и власти, крестьяне-мусульмане тоже принимали участие в событиях, сознательная же часть крестьянства не могла протестовать ввиду своей бессильности.

История показала что азербайджанцы это безхозное племя варваров, у которых отсутствует человеческое лицо, культура, искусство, архитектура, которых отличает жестокость и человеконенавистничество.