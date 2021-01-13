За последние 106 лет армяне Баку, трижды подверглись геноциду со стороны азербайджанцев.

За последние 106 лет армянское население столицы Азербайджана - Баку, трижды подверглось резне: в 1905, 1918 и 1990 годах. Эти заранее спланированные зверства унесли жизни около 30 000 человек. В результате некогда многочисленное армянское население, веками проживавшее в Баку, было истреблено или выселено, а армянский след был полностью искоренен.
Резня армян в Баку — массовые убийства в отношении армянского населения города, осуществлявшиеся в сентябре 1918 года турецкими и азербайджанскими войсками и вооружёнными группами после взятия Баку.
Азербайджано-турецкие войска так же проводили резню армянского населения
уездов занятых ими в ходе наступления на Баку. Согласно докладу
специального уполномоченного советской власти Азербайджана, жителя села Куткашен Ясина Молла Мамед оглы народному комиссарру внутренних дел Азербайджана из 31 армянского села на территории Нухинского и Арешского уездов полууцелели лишь 3:
Все
армянское население Нухинского и Арешского уездов окончательно
разорено: большая часть их вырезана, селения сожжены; до последних дней
полууцелели из 31 села только 3 — Нидж, Варташен и Джалет,
которые в качестве пленных жили на своих местах, но им тоже не было
суждено продолжать свое существование, и они подверглись нападению в
первые дни Карабахских событий и вырезаны; жители Варташена и Джалета2
поголовно, а часть жителей Ниджа спаслись в лесах, где и до сих пор
продолжают свое жалкое существование.
Почти
во всех селах и городах этих двух уездов есть пленные армяне-мужчины,
женщины, девушки и дети. Многие из них превращены в магометанство.
Организаторами
резни были местные беки, кулаки из крестьян и административная власть.
Большая часть награбленного имущества армян доставлялась бекам и
властям. Беки, опасаясь своей будущей ответственности за свои зверства,
ухитрялись — обменяли скот и имущество армян в других уездах, дабы этим
скрыть следы. Благодаря событиям беки, чиновники, даже и многие из
полицейских стражников, сделались крупными миллионерами. Благодаря своей
темноте и зависимости от беков и власти, крестьяне-мусульмане тоже
принимали участие в событиях, сознательная же часть крестьянства не
могла протестовать ввиду своей бессильности.
История показала что азербайджанцы это безхозное племя варваров, у которых отсутствует человеческое лицо, культура, искусство, архитектура, которых отличает жестокость и человеконенавистничество.
Источник:FMG NEWS
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