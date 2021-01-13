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Для достижения мира в регионе необходимо решить статус Карабаха | МИД Армении

 Для достижения мира в регионе необходимо решить статус Карабаха | МИД Армении
Письмо главы МИД Армении Ара Айвазяна генсеку ООН Антониу Гутерришу:

???? Баку нарушил сразу несколько пунктов трехстороннего заявления, принятого лидерами Армении, России и Азербайджана в Москве.
???? В условиях мирового кризиса в сфере здравоохранения военные действия с нарушением режима перемирия, длившимся десятки лет, привели к многочисленным жертвам, масштабным этническим чисткам населения Арцаха, предумышленным разрушениям, осквернению и вандализму в отношении армянских религиозных и культурных памятников.
???? Через месяц после установления перемирия Азербайджан предпринял военные действия в отношении двух сел Гадрутского района – Хин Тагер и Хцаберд.
???? ВС Азербайджана захватили в плен 64 армянских военных, нарушив обязательства по поддержанию перемирия.
???? Неполноценно осуществляется и 8 пункт заявления: "обмен военнопленными, пленными и содержащимися лицами и телами погибших" - это нарушение международного гуманитарного права.
???? Баку также не желает сотрудничать с международными организациями в вопросе охраны культурного наследия.
???? Для достижения мира в регионе необходимо решить статус Карабаха, основываясь на реализации народа Арцаха права на самоопределение.


  Источник:FMG NEWS

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