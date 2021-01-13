В подписанном Николом Пашиняном и Владимиром Путиным, к которому потом присоединился Ильхам Алиев совместном заявлении говорится о необходимости разблокировки всех транспортных путей. Так, если договоренности удастся воплотить в жизнь, то получим следующую картину:



▪️ Железнодорожный участок Иджеван-Газах на севере. Он позволит Армении иметь жд-выход в Россию и начать развивать экономику Гегаркуникского марза и Тавуша, повысив экономическую и туристическую привлекательность этих армянских Марзов.

▪️ Восстановление дороги на юге Азербайджана, которая проходит по армянскому Мегри и далее в Нахичеванскую автономию Азербайджана. Оттуда есть автотрасса в Турцию.



▪️ Разблокировка перегона Ерасх-Шарур, связывающая Араратскую область Армении с Нахичеванью. Для Армении это ж/д полотно в Иран и короткий путь в Сюникскую область. Эта ветка также позволит Армении продолжить развивать экономику Сюника , повысив экономическую и туристическую привлекательность этих армянских Марзов.



▪️ Открытие железной дороги от армянского Гюмри до турецкой границы приведет к соединению железнодорожных систем РФ и Турции, а также может стать дополнительным коридором для сообщения Турции и Азербайджана.



▪️ Вся эта сеть может быть сопряжена с транспортным коридором "Север-Юг" (Европа-Россия-Иран-Индия)



Таким образом именно Армения становится транспортным хабом всего Южного Кавказа, обеспечивая транспортные развязки для Армении, России, Турции, Ирана и Азербайджана. Это серьезная заявка на региональное транспортное лидерство в регионе.