В подписанном Николом Пашиняном и Владимиром Путиным, к которому потом присоединился Ильхам Алиев совместном заявлении говорится о необходимости разблокировки всех транспортных путей. Так, если договоренности удастся воплотить в жизнь, то получим следующую картину:
▪️ Железнодорожный участок Иджеван-Газах на севере. Он позволит Армении иметь жд-выход в Россию и начать развивать экономику Гегаркуникского марза и Тавуша, повысив экономическую и туристическую привлекательность этих армянских Марзов.
▪️ Восстановление дороги на юге Азербайджана, которая проходит по армянскому Мегри и далее в Нахичеванскую автономию Азербайджана. Оттуда есть автотрасса в Турцию.
▪️ Разблокировка перегона Ерасх-Шарур, связывающая Араратскую область Армении с Нахичеванью. Для Армении это ж/д полотно в Иран и короткий путь в Сюникскую область. Эта ветка также позволит Армении продолжить развивать экономику Сюника , повысив экономическую и туристическую
привлекательность этих армянских Марзов.
▪️ Открытие железной дороги от армянского Гюмри до турецкой границы приведет к соединению железнодорожных систем РФ и Турции, а также может стать дополнительным коридором для сообщения Турции и Азербайджана.
▪️ Вся эта сеть может быть сопряжена с транспортным коридором "Север-Юг" (Европа-Россия-Иран-Индия)
Таким образом именно Армения
становится транспортным хабом всего Южного Кавказа, обеспечивая транспортные развязки для Армении, России, Турции, Ирана и Азербайджана. Это серьезная заявка на региональное транспортное лидерство в регионе.
Напомним что также планируется строительство железной дороги Мегри - Горис - столица Республики Арцах
город Степанакерт. (читать здесь
) о чем мы писали еще 16 ноября.