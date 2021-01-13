Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна

Уже завтра 14 января матчем с Белоруссией мужская национальная сборная России примет старт на Чемпионате мира по гандболу. Согласно решению Спортивного арбитражного суда наши спортсмены не смогут использовать любую национальную символику, в том числе герб на форме.

Фото: Людмила Бочкова

Чемпионат мира в Египте пройдет с 13 по 31 января 2021 года. Наша команда, которая будет выступать под названием «Команда ФГР», то есть Федерации гандбола России, сыграет предварительный раунд в Александрии, в соперниках – сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

Игры предварительного раунда пройдут с 13 по 19 января, основного раунда – с 20 по 25 января. Четвертьфиналы запланированы на 27 января, полуфиналы – на 29 января. Матч за третье место и финал намечены на 31 января.

Фото: Олег Бухарев

Команды, которые займут четвертые места в предварительных группах, сыграют в утешительном турнире «Кубок Президента», который пройдет с 20 по 27 января.

В расширенном составе сборной России изначально было 35 гандболистов, имеющих право принять участие в ЧМ-2021. В итоге в окончательный список вошло 20 человек:

Фото: Олег Бухарев

Сборная России

Вратари : Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).

: Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»). Левые крайние : Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).

: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»). Правые крайние : Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия).

: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия). Линейные : Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния).

: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния). Правые полусредние : Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).

: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»). Левые полусредние : Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция).

: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция). Разыгрывающий : Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия). Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Михаил Измайлов, Вадим Попов (тренеры).

Фото: Олег Бухарев

К сожалению в окончательный список не попали левый полусредний Александр Шкуринский, признанный лучшим на Рождественском турнире в Москве, и вратарь Денис Заболотин, пропустивший несколько занятий из-за болезни. Кроме них из-за травм не смогут принять участия в Чемпионате мира разыгрывающий Павел Атьман, Дмитрий Санталов и Михаил Виноградов

В каждом матче турнира разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Фото: Людмила Бочкова

Чемпионат мира – 2021. Предварительный раунд. Группа H

14 января 17:30 (мск) Белоруссия – Россия

16 января 20:00 (мск) Россия – Словения

18 января 17:30 (мск) Южная Корея – Россия

Источник: ФГР.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев и Людмила Бочкова.