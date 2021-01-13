Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна

Уже завтра 14 января матчем с Белоруссией мужская национальная сборная России примет старт на Чемпионате мира по гандболу. Согласно решению Спортивного арбитражного суда наши спортсмены не смогут использовать любую национальную символику, в том числе герб на форме.
Чемпионат мира в Египте пройдет с 13 по 31 января 2021 года. Наша команда, которая будет выступать под названием «Команда ФГР», то есть Федерации гандбола России, сыграет предварительный раунд в Александрии, в соперниках – сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.
Игры предварительного раунда пройдут с 13 по 19 января, основного раунда – с 20 по 25 января. Четвертьфиналы запланированы на 27 января, полуфиналы – на 29 января. Матч за третье место и финал намечены на 31 января.
Команды, которые займут четвертые места в предварительных группах, сыграют в утешительном турнире «Кубок Президента», который пройдет с 20 по 27 января.
В расширенном составе сборной России изначально было 35 гандболистов, имеющих право принять участие в ЧМ-2021. В итоге в окончательный список вошло 20 человек:
Сборная России
К сожалению в окончательный список не попали левый полусредний Александр Шкуринский, признанный лучшим на Рождественском турнире в Москве, и вратарь Денис Заболотин, пропустивший несколько занятий из-за болезни. Кроме них из-за травм не смогут принять участия в Чемпионате мира разыгрывающий Павел Атьман, Дмитрий Санталов и Михаил Виноградов
В каждом матче турнира разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.
Чемпионат мира – 2021. Предварительный раунд. Группа H
Источник: ФГР.
Текст: Наталья Бухарева.
Фото: Олег Бухарев и Людмила Бочкова.