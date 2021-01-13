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Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна

  • 13.01.2021, 20:44,
  • Спорт
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Уже завтра 14 января матчем с Белоруссией мужская национальная сборная России примет старт на Чемпионате мира по гандболу. Согласно решению Спортивного арбитражного суда наши спортсмены не смогут использовать любую национальную символику, в том числе герб на форме.





Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна
Фото: Людмила Бочкова




Чемпионат мира в Египте пройдет с 13 по 31 января 2021 года. Наша команда, которая будет выступать под названием «Команда ФГР», то есть Федерации гандбола России, сыграет предварительный раунд в Александрии, в соперниках – сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.





Игры предварительного раунда пройдут с 13 по 19 января, основного раунда –  с 20 по 25 января. Четвертьфиналы запланированы на 27 января, полуфиналы – на 29 января. Матч за третье место и финал намечены на 31 января.





Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна
Фото: Олег Бухарев




Команды, которые займут четвертые места в предварительных группах, сыграют в утешительном турнире «Кубок Президента», который пройдет с 20 по 27 января.





В расширенном составе сборной России изначально было 35 гандболистов, имеющих право принять участие в ЧМ-2021. В итоге в окончательный список вошло 20 человек:





Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна
Фото: Олег Бухарев




Сборная России





  • Вратари:  Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).
  • Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
  • Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия).
  • Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния).
  • Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).
  • Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция).
  • Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
  • Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Михаил Измайлов, Вадим Попов (тренеры).




Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна
Фото: Олег Бухарев




К сожалению в окончательный список не попали левый полусредний Александр Шкуринский, признанный лучшим на Рождественском турнире в Москве, и вратарь Денис Заболотин, пропустивший несколько занятий из-за болезни. Кроме них из-за травм не смогут принять участия в Чемпионате мира разыгрывающий Павел Атьман, Дмитрий Санталов и Михаил Виноградов





В каждом матче турнира разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.





Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна
Фото: Людмила Бочкова




Чемпионат мира – 2021. Предварительный раунд. Группа H





  • 14 января 17:30 (мск) Белоруссия – Россия
  • 16 января 20:00 (мск) Россия – Словения
  • 18 января 17:30 (мск) Южная Корея – Россия




Источник: ФГР.


Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев и Людмила Бочкова.





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