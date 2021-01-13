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«Барселона» увеличила безвыигрышную серию «Химок» до 11 матчей

  • 13.01.2021, 21:06,
  • Спорт
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12 января на «Арене Мытищи» подмосковные «Химки» принимали в рамках баскетбольной Евролиги испанскую «Барселону» и, как и в десяти предыдущих матчах, потерпели поражение.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Александр Хазов




Так уж сложилось, что в нынешнем сезоне БК «Химки» является аутсайдером Евролиги: последнее место в турнирной таблице при 2 победах в 18 сыгранных матчах и 10 поражений подряд.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




Перед отчётной встречей впереди у подмосковных баскетболистов было 16 игр в главном клубном турнире Европы, но сейчас говорить о каких-то шансах «Химок» на выход в плей-офф уже не приходится. Нельзя сказать, что подопечные Римаса Куртинайтиса сейчас выглядят абсолютно безнадёжно, и в оставшейся половине сезона нам придётся наблюдать ту же картину, что и в конце 2020 года. Но при вполне качественной игре в атаке, у команды наблюдаются явные проблемы в обороне, которые пока не понятно как будут решаться. В пяти играх соперники химчан набрали более 100 очков, а поражение в предыдущей игре в Каунасе от «Жальгириса» особенно показательно: качественная первая четверть, вполне равная вторая десятиминутка и полный провал в третьем игровом отрезке, проигранном 13:39, и итоговые 102:75 в пользу литовского клуба. А показатели по подборам (37:21) говорят сами за себя.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Александр Хазов




«Барселона» вместе с ЦСКА долгое время шла на лидирующей позиции в Евролиге, но три поражения подряд в декабре от «Маккаби», «Анадолу Эфес» и «Баварии» показали, что подопечные Шарунаса Ясикявичюса вовсе не так безупречны, как казалось в начале сезона. В первой игре 2021 года «Барса» уверенно одолела «Валенсию» 89:72, и перед игрой с «Химками» вместе со своим заклятым соперником мадридским «Реалом», уступившим дома «Олимпии» из Милана 76:80, они делили 2-3 место в Евролиге, отставая от ЦСКА на 2 победы.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




Стартовый отрезок первой четверти остался за «Химками», которые благодаря трём подряд точным броскам с дальней дистанции Егора Вяльцева, Алексея Шведа и Девина Букера смогли повести в счёте 9:2. Но в течение 2 минут «Барселона» усилиями Роландса Шмитса, Алекса Абринеса и Кори Хиггинса совершила мощный рывок (8:0) и вышла вперёд 10:9.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




В первой десятиминутке «Химки» продолжили эффективно использовать трёхочковые броски, и это позволило им снова повести в счёте. Лидеры нападения подмосковной команды Девин Букер и Алексей Швед были точны, сделав счёт 18:14. Затем в дело вступил Кайл Курич, который, выйдя со скамейки, принёс своей команде за короткий отрезок матча 8 очков. В итоге после первых 10 минут игры на табло горела ничья — 26:26.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




Вторая же четверть показала ту неприятную для «Химок» тенденцию, что наблюдалось в их предыдущих матчах в Евролиге — полностью проигранный щит. Что свой, что чужой. И если до середины второй десятиминутки баскетболисты подмосковного клуба не давали сопернику уйти в большой отрыв, то затем с каждой минутой неудачи на подборах увеличивали отрыв «Барселоны» в счёте. В концовке четверти, проигрывая 4 очка, «Химки» владели мячом и могли уйти на большой перерыв с минимальным отставанием, но вместо этого совершили ошибку, что вылилось в ответный выпад «Барселоны», завершившийся аллеуп-данком в исполнении Роландса Шмитса, который подытожил первую половину игры с цифрами 48:54.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Александр Хазов




Ну а дальше «Барселона» полностью доминировала на площадке, постепенно увеличивая отрыв в счёте. Причём нельзя сказать, что атака «Барселоны» была значительно сильнее атаки «Химок». Вовсе нет. Но точность дальних бросков хозяев площадки стала падать, а с подборами у них была беда. Гости же, мало того, что полностью хозяйничали на своём щите, они более эффективно и разнообразно действовали в атаке, не ограничиваясь дальними бросками, чем злоупотребляли химчане. Уже через три с лишним минуты Кори Хиггинс, забив дважды подряд, увеличил счёт до 52:64.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




Затем, когда Ник Калатес получил третий фол и был отправлен на скамейку запасных, «Химки» сумели подобраться к «Барселоне» на расстояние 9 очков, но не надолго. Пять подряд очков Кори Хиггинса довели разницу в счёте в пользу гостей до 14, завершилась же третья четверть со счётом 60:73.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




Четвёртая десятиминутка никаких сюрпризов принести не смогла. «Барселона» продолжила чётко использовать слабые стороны соперника, сумев за 2 минуты до конца игры усилиями Алекса Абринеса увеличить отрыв до 20 очков (67:87). Дальше гости несколько снизили концентрацию, что позволило «Химкам» даже выиграть заключительную четверть и сделать итоговый счёт не таким разгромным — 75:87.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




«Химки» уступили в 11-й игре подряд, и бомбардирские подвиги Алексея Шведа с его 5-ю точными трёхочковыми бросками и итоговыми 23 очками к финальной сирене, остались лишь констатацией факта, что этого для командного успеха недостаточно.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Александр Хазов




Куда ценнее были действия лидера «Барсы» Ника Калатеса, который установил клубный рекорд, сделав в этом матче 15 голевых передач, а также двухкратное преимущество гостей по подборам (22:44).





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




«Химкам» же остаётся надеяться разве что на возвращение в строй травмированных и болеющих сейчас игроков, что позволит разгружать от огромной нагрузки по ходу встреч своих лидеров, которым явно не хватает сил на весь матч.





"Барселона" увеличила безвыигрышную серию "Химок" до 11 матчей
Фото: Олег Бухарев




Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 19 тур.





«Химки»  Россия – «Барселона» Испания  — 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)





БК «Химки«: Швед – 23, Букер – 13, Мики – 11, МакКоллум – 10, Бертанс – 6, Карасев – 5, Вяльцев – 3, Зайцев – 2, Воронов – 2.





«Барселона«: Хиггинс – 18, Курич – 18, Шмитс – 12, Абринес – 11, Ориола – 9, Калатес – 8, Пустовой – 5, Ханга – 4, Мартинес – 2.





12 января 2021 года. Мытищи. «Арена Мытищи». Без зрителей.  





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев и Александр Хазов.



Фотоальбом с этого матча





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