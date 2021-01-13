«Барселона» увеличила безвыигрышную серию «Химок» до 11 матчей

12 января на «Арене Мытищи» подмосковные «Химки» принимали в рамках баскетбольной Евролиги испанскую «Барселону» и, как и в десяти предыдущих матчах, потерпели поражение.

Фото: Александр Хазов

Так уж сложилось, что в нынешнем сезоне БК «Химки» является аутсайдером Евролиги: последнее место в турнирной таблице при 2 победах в 18 сыгранных матчах и 10 поражений подряд.

Фото: Олег Бухарев

Перед отчётной встречей впереди у подмосковных баскетболистов было 16 игр в главном клубном турнире Европы, но сейчас говорить о каких-то шансах «Химок» на выход в плей-офф уже не приходится. Нельзя сказать, что подопечные Римаса Куртинайтиса сейчас выглядят абсолютно безнадёжно, и в оставшейся половине сезона нам придётся наблюдать ту же картину, что и в конце 2020 года. Но при вполне качественной игре в атаке, у команды наблюдаются явные проблемы в обороне, которые пока не понятно как будут решаться. В пяти играх соперники химчан набрали более 100 очков, а поражение в предыдущей игре в Каунасе от «Жальгириса» особенно показательно: качественная первая четверть, вполне равная вторая десятиминутка и полный провал в третьем игровом отрезке, проигранном 13:39, и итоговые 102:75 в пользу литовского клуба. А показатели по подборам (37:21) говорят сами за себя.

Фото: Александр Хазов

«Барселона» вместе с ЦСКА долгое время шла на лидирующей позиции в Евролиге, но три поражения подряд в декабре от «Маккаби», «Анадолу Эфес» и «Баварии» показали, что подопечные Шарунаса Ясикявичюса вовсе не так безупречны, как казалось в начале сезона. В первой игре 2021 года «Барса» уверенно одолела «Валенсию» 89:72, и перед игрой с «Химками» вместе со своим заклятым соперником мадридским «Реалом», уступившим дома «Олимпии» из Милана 76:80, они делили 2-3 место в Евролиге, отставая от ЦСКА на 2 победы.

Фото: Олег Бухарев

Стартовый отрезок первой четверти остался за «Химками», которые благодаря трём подряд точным броскам с дальней дистанции Егора Вяльцева, Алексея Шведа и Девина Букера смогли повести в счёте 9:2. Но в течение 2 минут «Барселона» усилиями Роландса Шмитса, Алекса Абринеса и Кори Хиггинса совершила мощный рывок (8:0) и вышла вперёд 10:9.

Фото: Олег Бухарев

В первой десятиминутке «Химки» продолжили эффективно использовать трёхочковые броски, и это позволило им снова повести в счёте. Лидеры нападения подмосковной команды Девин Букер и Алексей Швед были точны, сделав счёт 18:14. Затем в дело вступил Кайл Курич, который, выйдя со скамейки, принёс своей команде за короткий отрезок матча 8 очков. В итоге после первых 10 минут игры на табло горела ничья — 26:26.

Фото: Олег Бухарев

Вторая же четверть показала ту неприятную для «Химок» тенденцию, что наблюдалось в их предыдущих матчах в Евролиге — полностью проигранный щит. Что свой, что чужой. И если до середины второй десятиминутки баскетболисты подмосковного клуба не давали сопернику уйти в большой отрыв, то затем с каждой минутой неудачи на подборах увеличивали отрыв «Барселоны» в счёте. В концовке четверти, проигрывая 4 очка, «Химки» владели мячом и могли уйти на большой перерыв с минимальным отставанием, но вместо этого совершили ошибку, что вылилось в ответный выпад «Барселоны», завершившийся аллеуп-данком в исполнении Роландса Шмитса, который подытожил первую половину игры с цифрами 48:54.

Фото: Александр Хазов

Ну а дальше «Барселона» полностью доминировала на площадке, постепенно увеличивая отрыв в счёте. Причём нельзя сказать, что атака «Барселоны» была значительно сильнее атаки «Химок». Вовсе нет. Но точность дальних бросков хозяев площадки стала падать, а с подборами у них была беда. Гости же, мало того, что полностью хозяйничали на своём щите, они более эффективно и разнообразно действовали в атаке, не ограничиваясь дальними бросками, чем злоупотребляли химчане. Уже через три с лишним минуты Кори Хиггинс, забив дважды подряд, увеличил счёт до 52:64.

Фото: Олег Бухарев

Затем, когда Ник Калатес получил третий фол и был отправлен на скамейку запасных, «Химки» сумели подобраться к «Барселоне» на расстояние 9 очков, но не надолго. Пять подряд очков Кори Хиггинса довели разницу в счёте в пользу гостей до 14, завершилась же третья четверть со счётом 60:73.

Фото: Олег Бухарев

Четвёртая десятиминутка никаких сюрпризов принести не смогла. «Барселона» продолжила чётко использовать слабые стороны соперника, сумев за 2 минуты до конца игры усилиями Алекса Абринеса увеличить отрыв до 20 очков (67:87). Дальше гости несколько снизили концентрацию, что позволило «Химкам» даже выиграть заключительную четверть и сделать итоговый счёт не таким разгромным — 75:87.

Фото: Олег Бухарев

«Химки» уступили в 11-й игре подряд, и бомбардирские подвиги Алексея Шведа с его 5-ю точными трёхочковыми бросками и итоговыми 23 очками к финальной сирене, остались лишь констатацией факта, что этого для командного успеха недостаточно.

Фото: Александр Хазов

Куда ценнее были действия лидера «Барсы» Ника Калатеса, который установил клубный рекорд, сделав в этом матче 15 голевых передач, а также двухкратное преимущество гостей по подборам (22:44).

Фото: Олег Бухарев

«Химкам» же остаётся надеяться разве что на возвращение в строй травмированных и болеющих сейчас игроков, что позволит разгружать от огромной нагрузки по ходу встреч своих лидеров, которым явно не хватает сил на весь матч.

Фото: Олег Бухарев

Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 19 тур.

«Химки» Россия – «Барселона» Испания — 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)

БК «Химки«: Швед – 23, Букер – 13, Мики – 11, МакКоллум – 10, Бертанс – 6, Карасев – 5, Вяльцев – 3, Зайцев – 2, Воронов – 2.

«Барселона«: Хиггинс – 18, Курич – 18, Шмитс – 12, Абринес – 11, Ориола – 9, Калатес – 8, Пустовой – 5, Ханга – 4, Мартинес – 2.

12 января 2021 года. Мытищи. «Арена Мытищи». Без зрителей.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев и Александр Хазов.

Фотоальбом с этого матча