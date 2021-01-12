«Соколы» не дотянулись до «Звезды»

Столичная «Звезда» в матче регулярного чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути обыграла на своём льду красноярский «Сокол» 3:1. Дубль оформил Никита Попугаев.

Фото: Олег Бухарев

«Звезда» в минувшее воскресенье у себя дома выдала невероятный триллер со счастливой концовкой в игре с новокузнецким «Металлургом». По ходу матча москвичи уступали 0:2, лишь в третьем периоде хозяева смогли сравнять счёт, а незадолго до сирены и вовсе выйти вперёд. Однако «Кузня» сумела отыграться. И победа пришла к «Звезде» в серии буллитов – 4:3. Обычно такие матчи, конечно, окрыляют.

Фото: Олег Бухарев

Но ведь и «Сокол» уверенно переиграл в Балашихе своего прямого конкурента «Динамо» — 3:0. Алексей Князев сделал дубль, а Олег Шилин оформил «сухарь». Таким образом, сибиряки после двух поражений в Тюмени и Ханты-Мансийске, смогли одержать победу в этом гостевом турне и приехали на Ленинградский проспект в отличном настроении. Так что «пернатые хищники» явно хотели поживиться.

Первый период получился для гостей очень невнятным. Хозяева доминировали на протяжении всех двадцати минут. На счастье «Сокола» Шилин пропустил всего раз. И это притом, что соотношение бросков в створ ворот было 16:1 в пользу «Звезды»! Ну а пробить голкипера гостей смог Попугаев. 1:0.

«Сокол» сумел придти в себя. И в середине матча Цыганова сравнял счёт. 1:1. Стало ясно, что для «звёздным» ещё предстоит очень серьёзно побороться за победу. А также огромную ценность приобрела следующая шайба. И её автором стал Егор Брютов. И не успели гости разобраться с этим происшествием, как их тут же окончательно добил Никита Попугаев. Разумеется, сибиряки бились до конца, но «Звезда» своего уже не упустила.

Фото: Олег Бухарев

3:1- «Звезда» поднимается на 12 место, а «Сокол» вновь вне плей-офф.

Хоккей. Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шёлкового пути. Регулярный чемпионат-2020/2021.

«Звезда» Москва – «Сокол» Красноярск – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 13:13. Попугаев (Гришанов, Алишлалов), 1:0, 28:29. Цыганов (Гловацкий, Савельев), 1:1 (бол), 45:40. Брютов (Силаев), 2:1, 46:01. Попугаев (Каницкий), 3:1.

Броски: 47 (26):54 (24).

Штраф: 22:32.

Вратари: Самойлов — Шилин.

Главные судьи – Дмитрий Беляев, Сергей Макашов.

12 января 2021 года. Москва. ЛДС ЦСКА им. В.М.Боброва. 196 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

12.01.2021 г.