«Авангард»: преграда от «Торпедо»

Завтра 13 января омский «Авангард» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет на своей домашней арене с нижегородским «Торпедо».

Фото Олег Беспалов

В последнее время омичи, что называется, полетели. «Ястребы» обыграли «Салават Юлаев», «Северсталь» и «Металлург».

«Торпедо» после двух кряду поражений, смогли 10 января одолеть дома «Трактор». Вообще, волжане в этом сезоне хороши. И у хозяев точно будут сложности с тем, чтобы вскрыть их оборону и удержать Дамира Жафярова. И всё же, омичи, пусть и не без труда, но выиграют.

Прогноз – 3:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Авангард» Омск – «Торпедо» Нижний Новгород

13 января. Балашиха. Ледовый дворец «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина. 17.00

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Беспалов.

12.01.2021 г.