Молдавский президент подвела итоги своего визита в Украину

Глава Молдовы Майя Санду 13 января провела пресс-конференцию по итогам официальной поездки на Украину. Президентами двух стран подписаны соглашения о развитии транспортных взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Санду напомнила, что на уровне глав государств между двумя странами не было ни одного визита в течение пяти лет, в связи с чем был приостановлен молдавско-украинский диалог на высоком уровне. Молдавский президент высоко оценила прошедшую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, добавив, что для Молдовы стратегическое партнёрство с Украиной и подписание постоянного сотрудничества является важной целью.

По словам лидера Молдовы, стороны договорились о развитии дорожной инфраструктуры по маршруту Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев. Отмечено, что данный проект сократит время пути между столицами двух республик. Ожидается, что Молдова станет более привлекательной для транзита товаров и увеличения количества рабочих мест на севере государства.