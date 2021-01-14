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Молдавский президент подвела итоги своего визита в Украину

  • 14.01.2021, 12:57,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Молдавский президент подвела итоги своего визита в УкраинуГлава Молдовы Майя Санду 13 января провела пресс-конференцию по итогам официальной поездки на Украину. Президентами двух стран подписаны соглашения о развитии транспортных взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Санду напомнила, что на уровне глав государств между двумя странами не было ни одного визита в течение пяти лет, в связи с чем был приостановлен молдавско-украинский диалог на высоком уровне. Молдавский президент высоко оценила прошедшую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, добавив, что для Молдовы стратегическое партнёрство с Украиной и подписание постоянного сотрудничества является важной целью.

По словам лидера Молдовы, стороны договорились о развитии дорожной инфраструктуры по маршруту Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев. Отмечено, что данный проект сократит время пути между столицами двух республик. Ожидается, что Молдова станет более привлекательной для транзита товаров и увеличения количества рабочих мест на севере государства.





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