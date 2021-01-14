После локдауна карантин и режим ЧС в Украине не отменят

Правительство Украины не намерено отменять карантин и режим чрезвычайной ситуации после окончания локдауна 24 января. Министр кабинета министров Олег Немчинов 13 января в интервью ИА «Укринформ» отметил, что соответствующие ограничения мягче, чем в других странах.

По его словам, карантин и режим ЧС будут действовать до 28 февраля этого года, согласно постановлению от 9 декабря 2020 года. Он акцентировал внимание на том, что соответствующие ограничения намного жёстче в ряде стран Европы.

Он отметил, что согласно индексу Оксфордского университета, Украина в списке 5 стран с наиболее мягким карантином. Немчинов добавил, что жёсткий локдаун был введён в Италии, Германии, Греции, Великобритании, Австрии и Нидерландах.

Напомним, что глава минздрава Максим Степанов 12 января заявил о необходимости продолжить строгий карантин в стране и после окончания локдауна, так как для этого есть все основания.

На данный момент в Украине было зарегистрировано 1 130 839 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных случаев достигло 20 214 человек.