Путин обсудил ситуацию с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин 13 января на правительственном совещании обсудил с Татьяной Голиковой обстановку с коронавирусной инфекцией. Заместитель председателя правительства доложила о 15 процентном сокращении заражения коронавирусом, темпах вакцинации и возможности её проведения в массовом формате. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

Голикова озвучила ряд статистических данных. Контроль уровня заражения коронавирусной инфекцией с последней декады прошлого года и в начале 2021 года выявил снижение заражения более чем на 15%. Суточный показатель заражения в России понизился с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения. С начала года выздоровело около 274 тыс. больных и выявлено около 285 тыс. новых случаев заражения.

При этом, в мировом масштабе в первую декаду января число заражений возросло на 5,5%. Из них 50% приходится на американский регион и 38% – на европейский. Больше всего случаев коронавирусной инфекции за первую неделю отмечено в Великобритании.

Путин подчеркнул, что российская вакцина, как показала практика, самая лучшая в мире. Однако, проводятся работы по уточнению её эффективности при условии возникновения множества новых штаммов вируса.

На вопрос президента о возможности увеличения объёмов и переходе к массовой вакцинации в стране, Голикова ответила, что только в период 11-14 января в регионы поступит порядка 600 тыс. доз вакцины. К началу февраля для населения будет получено 2,1 миллиона доз вакцины. Сейчас по стране действует порядка 1300 прививочных пунктов, и даны указания по увеличению их числа.

Зампред отметила, что с 18 января начнётся переход от масштабной вакцинации к широкой вакцинации населения.

Кроме того, Голикова рассказала о дополнительных выплатах медицинским работникам. В частности, в конце 2020 года выплаты получили порядка 1,44 млн медиков на общую сумму более 44,4 млрд рублей. Списки, с учётом праздничных дней, продолжают поступать и проводится работа по оплате.