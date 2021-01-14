В Республике Таджикистан не осталось больных коронавирусом

В Таджикистане из больниц были выписаны последние три пациента, ранее заражённые коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 13 января, в стране больше не осталось соответствующих больных. Об этом сообщила пресс-служба минздрава и соцзащиты.

В госведомстве подчеркнули, что с 30 апреля 2020 года по сегодняшний день в стране лабораторным путём было зарегистрировано 13 308 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности от сопутствующей болезни было вылечено 13 218 граждан, 90 человек умерли.

Рост числа заболеваний прекратился в конце декабря. С тех пор в стране было выявлено лишь 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во второй половине этого года в стране начнётся вакцинация.

Напомним, что с 8 по 12 января в Худжанде была зафиксирована вспышка респираторного заболевания. За медпомощью в местные больницы с жалобами на повышенное давление, нервное истощение, острые респираторные заболевания обратились свыше 500 человек. По словам главы службы скорой помощи Мирзорауфа Хошимова, это число значительно ниже количества обращений летом и осенью 2020 года.