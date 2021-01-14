Генеральные прокуроры Армении, Азербайджана и России провели встречу в Москве

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 12 января посетил Москву по приглашению российского коллеги Игоря Краснова. В ходе поездки, состоялось трёхстороннее совещание, посвящённое 299-летию российской прокуратуры, в котором также принял участие глава азербайджанского надзорного ведомства Кямран Алиев. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Приветствуя иностранных гостей, Краснов поблагодарил их за то, что, несмотря на пандемию коронавируса и занятость, они прибыли в Москву разделить дух профессионального праздника российских прокуроров.

Генпрокурор России подчеркнул, что особый характер отношений прокуратур России, Азербайджана и Армении основан на добрых традициях дружбы и взаимоуважения.

Он также обратился к вопросу взаимодействия по линии Карабаха, отметив, что прокуроры, будучи гарантами законности и правопорядка, должны в рамках своей компетенции реагировать на нарушения закона и прав человека.

В свою очередь, Давтян отметил важность двустороннего сотрудничества в рамках борьбы с международным терроризмом.