Московское «Динамо» громит Казань!

Московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата России по волейболу во второй раз подряд обыграло казанский «Зенит». На этот раз в трёх партиях!

Фото: ВК «Зенит» Казань

Вторая за три дня встреча столичного «Динамо» и казанского «Зенита» завершала программу 18 тура Суперлиги Париматч. Наставники предпочли внести минимальные изменения в стартовые составы – Константин Брянский сделал выбор в пользу Сэма Деру (вместо Антона Семышева), а Владимир Алекно предпочел Александру Волкову Артема Смоляра.

Дебют матча проходит с небольшим преимуществом динамовцев, которые к середине сета имеют внушительные «+4» после успешной игры на блоке Павла Панкова. В свою очередь, хозяева находят аргумент в виде успешных атак Бартоша Бедноржа и Эрвина Нгапета, что позволяет казанцам не только сравнять счет, но и выйти вперед (15:14).

В матче равных команд основным показателем становится количество собственных ошибок. Чуть меньше ошибаясь, динамовцы возвращают инициативу в свои руки, а великолепная игра Евгения Баранова на задней линии в двух эпизодах дарит «Динамо» возможность завершить партию в свою пользу – 25:22 в пользу москвичей.

Начало второго сета вызывает оптимизм в штабе казанской команды после того, как Беднорж и Нгапет приносят свой команде 5 очков подряд, а последний записывает на свой счет 2 эйса. Важнейший эпизод происходит при счете 5:8, когда динамовцам усилиями Вадима Лихошерстова и Романаса Шкулявичуса дважды удается остановить атаки «Зенита» непробиваемым блоком.

Атакующие игроки из Казани начинают искать высоту, что в конечном итоге приводит к большому количеству собственных ошибок. Уверенно держа съем, бело-голубые наращивают свое преимущество до 5 очков (24:19) и близки к победе в сете. Впрочем, хозяева площадки на подаче все того же Бедноржа смогли сравнять счет. В психологически сложной ситуации бело-голубые были далеки от паники, а тренерский штаб гостей от поспешных решений. В итоге динамовцам удалось сняться с подачи Бедноржа, а победу в сете москвичам принесла очередная ошибка Нгапета в атаке – 26:24.

Появление в стартовой расстановке казанцев на третий сет Федора Воронкова не выглядело поспешным решением, поскольку оба легионера «Зенита» сейчас далеки от своих лучших кондиций. В ситуации, когда команду Владимира Алекно очевидно лихорадит, волейболисты «Динамо» выбрали самый правильный путь – играть в свой собственный волейбол без оглядки на соперника.

Довольно быстро выйдя вперёд (8:6), москвичи продолжают рисковать на подаче, раз за разом использовать быстрые передачи в центре сетки, а также тянуть порой безнадежные мячи в защите. Всё это в комплексе приводит к тому, что бело-голубой экспресс домчал до победы в третьей партии чуть более, чем за 20 минут. Финальным аккордом стала подача на вылет от самого результативного игрока матча Романаса Шкулявичуса – 25:18 в партии и 3:0 в матче.

Таким образом, «Динамо» одерживает в Казани две уверенные победы, на текущий момент наглядно демонстрируя преимущество над самым титулованным клубом России. Команда Константина Брянского с запасом лидирует в Суперлиге Париматч по проценту побед (13 выигрышей в 14 встречах).

Выйти на фактическое первое место столичная команда попробует уже 23 января, когда на своей площадке сыграет против кемеровского «Кузбасса».

Суперлига Париматч 2021. Перенесённый матч, 17 тур

Зенит-Казань (Казань) – Динамо (Москва) – 0:3 (22:25, 24:26, 18:25)

Зенит-Казань: Бутько, Михайлов,Нгапет, Беднорж, Смоляр, Кононов, Голубев (либеро), Федоров (либеро); Сурмачевский, Воронков, Лабинский

Динамо: Подлесных, Власов, Деру, Лихошерстов, Панков, Шкулявичус, Баранов (либеро), Керминен (либеро); Свентицкис, Дмитриев.

Текст: Антон Буялов.

Источник: ВК «Динамо» Москва.

Фото: ВК «Зенит» Казань.

17.01.2021 г.