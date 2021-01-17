«Сибирь» с характером, «Динамо» без победы

Московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги уступило на своём льду в серии буллитов новосибирской «Сибири» 3:4.

Фото Татьяна Жаркова

Бело-голубые волею календаря и пандемии до 3 февраля будут играть исключительно дома. С одной стороны это очень удобно для всей команды, а вот болельщикам, наверное, столь частые посещения могут и приесться. Судите сами, в период с 6 января по 3 февраля подопечные Крикунова должны провести в Петровском парке 10 матчей! Понятно, что в нашей жизни мы уже привыкли ничему не удивляться, но если у вас есть бюджет на пять матчей в месяц, то найти деньги на ещё столько же игр очень сложно. Однако болельщики, которые не пропускают матчей любимого клуба, всё равно используют любую возможность его поддержать.

Фото Татьяна Жаркова

Как это было в недавней встрече с «Торпедо», где трибуны сыграли в победе хозяев (5:3) не последнюю роль. Вот и в игре с «Сибирью» поклонники столичной команды требовали от своих любимцев исключительно победы.

Фото Татьяна Жаркова

Николай Заварухин вместе с «Сибирью» хотя и бьётся за место в плей-офф, но делает это коллектив из Новосибирска уже скорее по инерции. А два недавних домашних поражения от «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» практически подписали команде приговор.

Фото Татьяна Жаркова

Финское трио Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа и Юрки Йокипакка, конечно, старается и обеспечивает команде львиную долю очков. Виктор Комаров, Алексей Яковлев, Андрей Ермаков, Олег Ли, Данил Романцев тоже вносят свою лепту. Но чего-то новосибирцам в этом сезоне не хватает. Слов нет, в одном отдельно взятом матче, «Сибирь» может показать зубы. Но на длинной дистанции силы у клуба заканчиваются довольно быстро.

Фото Татьяна Жаркова

Хозяева очень долго входили в игру. Пока они это делали гости реализовали большинство, когда Миловзорову удался просто-таки идеальный бросок. А вот оказавшись в меньшинстве во второй раз подряд бело-голубые сравняли счёт. Это Тарасов и Муранов убежали «два в одного» и Иван красиво обыграл финского вратаря «Сибиря» Сятери. 1:1.

Фото Татьяна Жаркова

В середине матча капитан бело-голубых Вадим Шипачёв вывел «динамовцев» вперёд. Казалось, что хозяева должны развить свой успех. Однако незадолго до второго перерыва Шаров восстановил равновесие, переиграв Гарипова. 2:2.

Фото Татьяна Жаркова

Найти новые аргументы против обороны «Сибири» «Динамо» сумело при розыгрыше большинства в третьем периоде, когда цели достиг очередной точный бросок Яшкина. И вновь ощущение победы уже буквально витало над хозяевами. Но Чесалин на 59-й минуте перевёл эту встречу в овертайм. 3:3. А там голов не случилось. Буллитная же серия принесла успех гостям.

Фото Татьяна Жаркова

3:4 – «Сибири» портит «Динамо» статику домашней серии.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Сибирь» Новосибирск — 3:4 (буллиты) (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 08:15. Миловзоров (Гуркин, Ли), 0:1 (бол), 10:54. Муранов (Тарасов, Миронов), 1:1 (мен), 32:46. Шипачёв, 2:1, 39:39. Шаров (Йокипакка), 2:2, 47:09. Яшкин (Сергеев, Кагарлицкий), 3:2 (бол), 58:43. Чесалин (Миловзоров), 3:3, 65:00. Руохомаа (победный буллит).

Броски: 71(33):49 (19).

Штрафное время: 6:8.

Вратари: Гарипов – Сятери.

Главные судьи – Денис Наумов, Юрий Оскирко.

17 января 2021 года. «ВТБ Арена». 2 542 зрителя.

Текст Антон Буялов.

Фото Татьяна Жаркова.

Фотоальбом с этого матча