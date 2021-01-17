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Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА

  • 17.01.2021, 19:36,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Очередная серия армейского дерби между ЦСКА и СКА в рамках регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги принесла победу столичной команде 3:1. Автором победной шайбы стал Константин Окулов.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




ЦСКА вновь уверенно идёт на первом месте, нет, не во всей лиге, как это было в последние годы, а только на «Западе». Но и этого вполне хватит, чтобы обеспечить себе хороший надёжный плацдарм в плей-офф. До окончания регулярного чемпионата осталось не так уже и много матчей, чтобы СКА, «Локомотив» или московское «Динамо» могли рассчитывать на то, что красно-синие где-то забуксуют.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




Конечно, потери очков на таком длинном пути всегда неизбежны, но ведь и соперники не могут выигрывать всегда.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




ЦСКА, к примеру, совсем недавно проиграл в Ярославле (0:3), но там же, только чуть ранее (7 января), проиграл и СКА. Так что будем откровенны, судьба первого места по итогам «гладкого» чемпионата в Конференции «Запад», уже решена. Но это не значит, что такие топовые афиши как ЦСКА – СКА будут неинтересными и пресными. Нет, в этих встречах на льду кипят огненные страсти.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




У Игоря Никитина сейчас здорово выглядят Иван Телегин, Константин Окулов, Максим Шалунов, Марио Кемпе, Сергей Андронов, Никита Сошников, Богдан Киселевич. Отлично влились в коллектив Джон Гилмор и Данил Юртайкин. Ну а что касается вратарской позиции, то думается, что к плей-офф, главный тренер ЦСКА всё-таки определится с первым номером, а пока Игорь Шарыченков и Ларс Юханссон продолжают играть по очереди. В Ярославле в поражении от «Локо» приняли участие оба вратаря.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




СКА и Валерий Брагин пережили за истекший период много всего интересного. Были и досадные поражения. Но суть остаётся в следующем. Питерцы на 90 % станут победителями Дивизиона «Боброва» и за счёт этого будут на «Западе» вторыми. Вне зависимости от того, что тот же «Локо» имеет больше очков.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Иван Морозов, Линден Вей, Василий Токранов, Антон Белов, Эмиль Галимов, Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Оскар Фантенберг, Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Йонаас Кемппайнен, Мальте Стрёмвалль способны в плей-офф на многое. Но и в «регулярке» ещё своё слово обязательно скажут и многим подпортят настроение.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




В первом периоде, несмотря на равенство по попаданиям в створ ворот, хозяева всё-таки имели заметное преимущество. Прежде всего, красно-синие москвичи надёжно действовали в защите, а в атаке у ЦСКА прошла одна голевая атака. Опытный Александр Попов, который проводил сегодня свой 700-й матч в КХЛ, вместе с Никитой Сошниковым сделали для Брендэна Лайписка всё, чтобы канадец поразил цель. Эта шайба стала в первом периоде единственной.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




Во второй двадцатиминутке у Аскарова вновь было гораздо больше работы, чем у Юханссона. Питерцы отвечали редкими контратаками, и парочка рикошетов могли им помочь сравнять счёт. Но рикошет это всё-таки случайность. А она может обернуться в любую сторону. На этот раз она сыграла за ЦСКА. Ближе к перерыву гости стали гостить в зоне подопечных Игоря Никитина почаще. Правда, это давление не преобразовывалось в голевые моменты. А вот у ЦСКА сработало большинство. Бросали все: Шалунов, Киселевич, но до сетки добил только Окулов. 2:0.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




В начале третьего периода Кемппайнен изящно отправил в прорыв Галимова и Эмиль уверенно разобрался с Юханссоном. 2:1. Но возродившуюся было интригу «скашники» сами же и похоронили неосторожным выходом из своей зоны —  Андронов объехал защитника и вратаря и сделал счёт 3:1. Отыграть у ЦСКА две шайбы сегодняшний СКА просто не способен. Молодые и талантливые Подколзин и компания, слов нет, ребята способные, но вытаскивать такие матчи им пока явно не под силу. Даже удаление в концовке не помогло питерской дружине. Скорее ЦСКА мог довести счёт до крупного. Так Лайпсик угодил в плечо Аскарову после очного свидания с вратарём невчан.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




3:1 – ЦСКА в очередной раз одолел СКА. В этом сезоне на «Западе» у столичной команды питерцы точно не главные конкуренты.





Москва побеждает в армейском споре ЦСКА и СКА
Фото Олег Бухарев




Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





ПХК ЦСКА Москва – СКА Санкт-Петербург –  3:1 (1:0, 1:0, 1:1)





Шайбы: Лайпсик (Попов, Сошников), 1:0, 38:36. Окулов (Киселевич, Шалунов), 2:0 (бол), 42:40. Галимов (Кемппайнен, Кирсанов), 2:1, 44:48. Андронов, 3:1.





Броски: 52(27):53 (21).  





Штрафное время: 6:6.





Вратари:  Юханссон – Аскаров.  





Главные судьи – Максим Сидоренко, Мартин Франё.   





17 января 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена».  2 636  зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





17.01.2021 г.





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