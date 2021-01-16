Сборная России одерживает красивую победу над фаворитом чемпионата мира

Воскресным вечером 16 января мужская национальная сборная России провела свой второй матч на чемпионате мира по гандболу в Египте против команды Словении и одержала красивую победу над бронзовыми медалистами ЧМ-2017 со счётом 31:25.

Фото: Олег Бухарев

Безусловно, встреча сборной России, выступающей на чемпионате мира в Египте под названием «Команда ФГР» (Команда Федерации гандбола России), против Словении была определяющей для выхода в Основной раунд турнира. Балканская сборная, бронзовый призёр ЧМ-2017, и сейчас является одним из фаворитов турнира. В первом туре нынешнего чемпионата мира она легко обыграла сборную Южной Кореи 51:29, а наша команда в упорной борьбе завершила вничью свой поединок с Белоруссией 32:32. Россияне в первом туре были близки к победе, но не смогли забить мяч в заключительной атаке.

Фото: IHF

Многим любителям гандбола ещё памятна встреча нынешних соперников на чемпионате мира во Франции четырёхлетней давности. Тогда в 1/8 финала россияне, ведя в счёте после первого тайма, уступили сборной Словении 26:32 при достаточно спорном судействе.

Но, несмотря на то, что в нынешнем составе сборной России есть те, кто участвовал в том матче (Дмитрий Киселёв, Даниил Шишкарёв, Дмитрий Павленко, Игорь Сорока, Азат Валиуллин, Виктор Киреев, Дмитрий Житников), это всё же дело прошлого, и неприятные воспоминания наших гандболистов не могли оказать влияние на их настрой в поединке против сборной Словении, в которой немало звездных игроков: Блаж Янц, Домен Макуц, Миха Зарабец, Деян Бомбач, Блаж Благотиншек, Борут Мачковшек.

Фото: IHF

Сборная Словении только в первой трети первого тайма лидировала в счёте, прежде всего, благодаря Юре Доленцу, который в эти минуты забросил три мяча в ворота Виктора Киреева. Но на 11-й минуте россияне вышли вперёд после гола Игоря Сороки (5:4) и до конца первого тайма не давали сопернику себя догнать. Преимущество нашей команды то возрастала до разницы «+3», то снова до минимального, когда Драган Гайич забил 7-метровый и быстрый брейк-гол. Но после того, как вратарь сборной России Виктор Киреев в течение пяти минут сделал три эффектных сейва, наша команда снова получила более комфортное преимущество в счёте. На перерыв подопечные Велимира Петковича ушли, когда на табло горели цифры 16:13 в пользу России.

Фото: IHF

В первые 10 минут второго тайма на семь голов сборной России словенцы ответили только тремя, что позволило нашей команде повести с разницей «+7» (23:16). Дальше сборная России продолжила действовать уверенно в атаке и надёжно в обороне, залогом чему была великолепная игра на последнем рубеже Виктора Киреева, отразившего в общей сложности 41% бросков по его воротам! Заключительный же гол в этом матче забил на последней минуте Роман Остащенко, подведя итог этому поединку. 31:25. Реванш за поражение четырёхлетней давности россиянам удался на славу!

Эта красивая победа вывела сборную Россию вместе с командой Белоруссии, обыгравшей Южную Корею 32:24, в Групповой раунд чемпионата мира.

Фото: Олег Бухарев

Ну а лучшим игроком матча стал вратарь российской сборной Виктор Киреев, творивший чудеса на площадке александрийской арены «Борг Аль-Араб».

Чемпионат мира – 2021. Предварительный раунд. Группа H

Россия – Словения – 31:25 (16:13)

Россия: Киселёв — 6, Сорока — 6, Косоротов — 6, Кудинов — 3, А. Котов — 2, Остащенко — 2, Шишкарёв — 2, Ермаков — 2, Житников — 1, Васильев — 1.

Словения: Доленец — 6, Гайич — 5, Скубе — 3, Мачковшек — 3, Янц — 2, Габер — 2, Бомбач — 2, Благотиншек — 1, Овничек — 1.

16 января 2021 года. Стадион: «Борг Аль-Араб» (Александрия, Египет)

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: IHF и Олег Бухарев.