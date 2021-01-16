ЦСКА не оставил «Боруссии» ни единого шанса даже на ничью

ПГК ЦСКА в матче DELO EHF Лиги Чемпионов уверенно обыграл в Москве германскую «Боруссию» — 35:28, вышел на второе место, вплотную (одно очко) приблизившись к лидеру и фавориту турнира венгерскому «Дьёру». Самой результативной гандболисткой прошедшего матча стала великолепная Екатерина Ильина (9 забитых мячей).

Фото: Александр Хазов

Конечно, женский гандбол в Германии хотя и имеет высокую степень популярности, но по уровню пока ещё явно не дотягивает до мужского. Однако это не значит, что к представительницам этой страны можно относиться снисходительно. Вот и «Боруссию» в Москве нужно было уважить, но обязательно победить. Кстати, команда из Дортмунда такой же дебютант Лиги Чемпионов, как и ЦСКА.

Фото: Олег Бухарев

На этой неделе стало известно, что в армейский клуб со следующего сезона переходит правая полусредняя сборной Словении Ана Грос. Мы видели эту девушку в прошлую субботу в составе французского «Бреста» и вот она уже игрок российского клуба. Интересно, присмотрят ли армейские селекционеры кого-то из «Боруссии»? Или уже присмотрели? Но давайте отбросим все предположения в сторону. 16 января главным было обыграть германский клуб и подняться, наконец, на второе место в таблице.

Фото: Александр Хазов

Только в начале матча гостьи пытались на равных сражаться с хозяйками. Было заметно, что подопечные Андрэ Фура были настроены решительно. Из чего стало ясно, что на одной ноге «Боруссию» никак не обыграть. На 6-й минуте ещё сохранялся паритет. Да и представительницы российского клуба тоже нервничали. Одно удаление Дмитриевой в этом отрезке чего только стоит. И всё же, постепенно красно-синие красотки начали уходить в отрыв. Судакова, Ильина, Дмитриева, Горшкова, Ристовска – атаковали с хорошим процентом, порой, даря зрителям настоящие шедевры. Кстати, о болельщиках. Учитывая лютые столичные морозы и отдалённость ДС «Динамо» от метро, несколько сотен преданных поклонников на трибунах всё же было. И болели они так, что на душе становилось тепло. К концу первой половины встречи армейки окончательно успокоились и обеспечили себе великолепный задел для грядущей победы – 19:12.

Фото: Олег Бухарев

Во втором тайме обе команды, по большому счёту, действовали уже в своё удовольствие. Гостьи смирились с поражением, хотя и подбирались к ЦСКА на расстояние четырёх мячей. Но Ян Лесли посредством тайм-аута этот германский бунт быстро утихомирил. Как и его соотечественница в стане российского клуба Катрин Хайндал. Датчанка не только классно оборонялась, но и забила такой мяч, что едва не порвала сетку.

Фото: Александр Хазов

В целом же за результат тревожно не было. Но на всякий случай ближе к концовке великолепные Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина забили несколько мячей.

Фото: Олег Бухарев

Также необходимо отметить, что Анна Седойкина была в этом матче практически безальтернативной. Просто посмотрите на статистику вратарей ЦСКА. Будем надеяться, что это ноль отражённых мячей Массон и Каплиной это случайность. И никак не закономерность. Ну и, конечно, было очень приятно, что «Боруссия» была обыграна в Москве без вариантов.

Фото: Александр Хазов

35:28 – ЦСКА выходит на второе место в группе.

Свой следующий матч российская команда в Лиге Чемпионов проведёт уже через неделю. В Румынии против явного аутсайдера группы команды «Рымнику Вылча».

Фото: Олег Бухарев

Гандбол. DELO EHF Лига Чемпионов. Групповой этап. 9 тур.

ЦСКА Москва Россия – «Боруссия» Дортмунд Германия – 35:28 (19:12)

ЦСКА: Ильина 9, Дмитриева 7, Судакова 5, Горшкова 5, Маркова 3, Ристовска 2, Хайндал 1, Ведехина 1, Чигиринова 1, Скоробогатченко 1.

Вратари:Седойкина (10/29=34%), Массон (0/8=0%), Каплина (0/1=0%).

«Боруссия»: Штокшлэдер 5, Смитс 4, ван Зийль 4, Дульфер 3, Абдулла 3.

Вратари: Тен Хольте (9/22=41%), Рох (5/27=18%)

16 января 2021 года. Москва. Дворец спорта «Динамо», ул.Лавочкина. 400 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев и Александр Хазов.

Фотоальбом с этого матча