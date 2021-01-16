Главы МИД Армении и Финляндии отметили важность карабахского урегулирования в рамках МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 15 января провёл телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы, официальные лица обсудили вопрос, который касается послевоенной ситуации в Нагорном Карабахе. Айвазян подчеркнул, что безопасное и незамедлительное возвращение военнопленных, заложников и других задержанных — приоритет армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Вместе с тем, министры отметили важность решения вопросов мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что главы России, Армении и Азербайджана — Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в регионе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.