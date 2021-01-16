Татьяна Голикова провела заседание с ведущими эпидемиологами страны

Зампред правительства России Татьяна Голикова 15 января провела совещание с главными эпидемиологами и вирусологами страны. В ходе совещания обсуждались вопросы массовой вакцинации, предложения по дорожной карте и технике иммунизации, разработки новых тест-систем выявления коронавируса и антител на него и выделенных штаммов коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

В стране создано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления вируса и антител на него. Разработки России используются в более чем 50 странах мира.

Россия приняла непосредственное участие в изучении развития коронавируса. Учёные РФ, после появления больных вирусом, выделили свои штаммы коронавируса, которых, как оказалось более 600 образцов. Из них по 400-м видам проведён полный геномный сиквенс.

Кроме того, ведутся работы по производству новых экспресс-тестов, ПЦР-тестов и тестов выявления антител.

Также, Голикова отметила, что благодаря российским вакцинам заболеваемость инфекциями снижалась в тысячи раз. Зампред также привела статистику успешной вакцинации по другим заболеваниям: в стране не регистрируются ситуации полиомиелита, снизились заражения дифтерией, корью и краснухой.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию.