Президент Беларуси обсудил с председателем нацбанка основные моменты работы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 15 января встретился с главой национального банка Павлом Каллауром и помощником президента Валерием Бельским. В ходе встречи, в центр внимания были вынесены ключевые моменты деятельности центробанка страны, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент попросил руководство финансового учреждения пояснить, почему был ненамного превышен планируемый уровень по инфляции. Он попросил раскрыть эту проблему глубже, потому что ценовая стабильность важнейший вопрос, от которого напрямую зависит жизнь людей.

В канве беседы, лидер страны выразил благодарность председателю правления банка за то, что в сложное время смогли удержать ситуацию под контролем. Президент отметил, что в других странах банковские системы просто рушились. Что касается Беларуси, то здесь не только удержали ситуацию, но и помогли на среднем уровне функционированию экономики, подчеркнул Лукашенко.

Президент призвал финансиста научиться противостоять санкционному давлению, отметив, что это политические игры. Глава государства заявил, что на Евросоюзе «свет клином не сошёлся», и на мир надо смотреть шире. В ЕС тоже не дураки, они понимают, что 3 тысячи их предприятий тесно связаны с Беларусью, поэтому надо работать со всеми в гибком режиме и с европейцами, и с американцами, и с азиатским рынком, так как в мире сегодня денег море, заключил руководитель республики.