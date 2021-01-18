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Что тормозит развитие туриндустрии в Узбекистане – стране с большим туристическим потенциалом?

Что тормозит развитие туриндустрии в Узбекистане – стране с большим туристическим потенциалом?Туристическая индустрия Узбекистана со сменой верховной власти в стране в лице Шавката Мирзиёева выведена в ранг приоритетных экономических направлений. Вице-премьер Азиз Абдухакимов, курирующий туризм неоднократно ссылался на сложности из-за пандемии коронавируса, также он докладывал, что властями одобрен план мероприятий для повышений турпотока в 2021 году на 20%. Эксперт, правозащитник и представитель оппозиционного лагеря Бахром Хамроев считает, что в антиразвитии туризма виновата не только пандемия, но и определённые действия, а скорее бездействия со стороны властей Узбекистана. Свой взгляд на эту проблему он изложил 18 января в разговоре с корреспондентом CentralAsia.news.

По воспоминаниям аналитика, во времена СССР рост узбекского туристического потенциала сильно тормозила отсутствие должной гостиничной и транспортной инфраструктуры. С исчезновением с геополитического атласа СССР и обретением Узбекистаном независимости во главе с Исламом Каримовым и его режимом, страна стала более свободной для въезда. Однако туризм и отдых в оазисах многовековой культуры, по причине накручивания властями «бухенвальдской» атмосферы сильно омрачался. 

Эксперт комментирует, что у туристов всё начиналось ещё с первых минут знакомства со страной и её менталитетом. Уже в аэропорту необходимо было фиксировать все наличные деньги, предъявлять к досмотру личные вещи, в том числе ноутбуки и телефоны, проводить унизительные беседы-допросы с надменными пограничниками о причинах прибытия.

Казалось бы, всё, аэропортовский кошмар позади, но и далее на дорожных постах и в моменты остановок подобное отношение под ширмой «у нас указание» продолжалось. От иностранцев требовали незамедлительной регистрации по месту пребывания, почти на каждом шагу проверяли документы, для них действовал многочисленный ряд ограничений на проведение съёмки и на посещения тех или иных мест, поведал эксперт.

В общем ситуация для бедных туристов была такова, что они даже при желании не могли расслабиться. Зато на этой платформе, получила акселерацию коррупция со стороны силовиков и чиновников, для которых туристы, столкнувшиеся с многочисленными правилами и бессмысленными ограничениями, стали объектами наживы, констатировал Хамроев.

Гость редакции детализировал, что со вступлением во власть Шавката Мирзиёева ветер перемен слегка подул. Сократились проверки, демонтировали блокпосты на трассах, меньше стали придираться по предметам съёмки. Но всё же, принижающие в первую очередь достоинство человека, допросы в аэропорту никуда не делись. Обязательная регистрация на месте и частая проверка документов тоже остались в силе. 

Соответственно, опять же осталась почва для коррупции, а несчастный турист, мечтавший познакомиться с самобытной культурой Узбекистана, вновь рискует оказаться жертвой рвачей в погонах и людей с административными полномочиями, подчеркнул аналитик.

Кстати, на национальный колорит и самобытность эксперт отдельно обратил внимание читательской аудитории. Он отметил, что ярко вырисовывается негативная тенденция, которая напрямую отражается на туристической привлекательности страны. Дело в том, что чиновники в погоне за «длинным долларом» забывают об уникальнейшей архитектурной самобытности Узбекистана, секреты и особенности которой, пронесли через века древние мастера-усса.

Эксперт подчёркивает, что отсутствует какая-либо грамотная стратегия развития, в итоге чего утрачивается национальный колорит. Узбекистан застраивается статичной архитектурой, зачастую без вкуса и без всякого взвешивания интересов туристического сектора, стирается с лица земли знаменитая узбекская махалля, бездумно вырубаются сады, которые когда-то были «визитной карточкой» колыбели восточной цивилизации, «волшебной» страны под названием Узбекистан, с грустью заключил собеседник редакции.





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