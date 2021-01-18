На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев

У берегов района Инкуму провинции Бартын Турецкой Республики в Чёрном море 17 января произошло крушение сухогруза Arvin, принадлежавшего украинской компании. На борту судна находились 10 украинцев, пять из которых уже было спасено. Об этом в Twitter сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Всего на сухогрузе было 12 человек, среди которых были 2 иностранца (один из них — россиянин). Крушение произошло по причине неблагоприятных погодных условий. По словам моряков, судно затонуло всего за 5 минут. Пи этом волны достигали 6 метров.

Корабль направлялся из грузинского порта Поти в болгарский Бургас. В какой-то момент на судне услышали хруст. Члены экипажа приняли решение не двигаться по маршруту, стали на якорь и ждали, что погода нормализуется.

В результате происшествия погиб один человек. Сейчас в больнице находятся 6 моряков, остальных пятерых ищет турецкая поисково-спасательная команда. Украинские консулы уже прибыли в порт Бартын для оказания консульской помощи. Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым.