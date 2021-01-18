Водители микроавтобусов в Бишкеке, не вышедшие на работу будут лишены лицензии

Исполняющий обязанности главы столичной администрации Киргизии Балбак Тулобаев 18 января заявил о том, что во второй половине дня власти города, после того как проанализируют ситуацию, связанную с забастовкой некоторых «маршруточников», примут решение о лишении их лицензий. Об этом сообщается на странице и. о. мэра Бишкека в Facebook.

Кроме того, по словам Тулобаева, муниципалитет после переговоров с водителями и учитывая положение горожан, готов повысить тарифы на проезд в маршрутках, но на это нужно время.

Чиновник подчеркнул, что мэрия направит их запрос в министерство экономики, где сделают анализ, добавив, что получение данного анализа займёт около двух месяцев.

Стоит напомнить, что ранее водители микроавтобусов потребовали повысить стоимость за проезд в общественном транспорте, заявив, что готовы прекратить работу и выйти на митинг. Часть из них сегодня не вышла на линии.

Согласно информации управления городского транспорта, в столице утром на линии не вышли 400-450 пассажирских «маршруток».