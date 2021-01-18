Министр обороны Белоруссии обсудил с президентом проект совместного с Россией учения «Запад-2021»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 18 января встретился с министром обороны Виктором Хрениным. Встреча политика и специалиста по ратному делу была посвящена обсуждению детализации белорусско-российских стратегических учебных маневров «Запад-2021». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Президент отметил, что не понаслышке знаком с подобными военными учениями, будучи молодым офицером он принимал участие в тренировке ВС СССР по отработке новых методов ведения войны. Лукашенко, как и было уговорено попросил министра детально разложить замысел предстоящей совместной учебной мобилизации.

Глава государства после доклада Хренина, подчеркнул современную продвинутость вооружённых сил, и поинтересовался все ли нюансы согласованы с российской стороной. Он напомнил, что решение о проведении совместных военно-учебных сборов было принято вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Далее в ходе делового раута, были рассмотрены состояние уровня армии, совершенствование социальной, материальной и технической базы, обеспечение вооружением и перспективы развития ВС Беларуси. Помимо этого, были обсуждены кадровые вопросы.