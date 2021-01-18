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В Таджикистане зафиксирована самая высокая за последние 10 лет инфляция

  • 18.01.2021, 15:33,
  • Китай и Центральная Азия Экономика
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В Таджикистане зафиксирована самая высокая за последние 10 лет инфляцияВ Республике Таджикистан была зафиксирована самая высокая за последние 10 лет инфляция (9,4%) в потребительском секторе, которая главным образом затронула цены на продовольственные товары. Больше всех подорожали сахар и картофель. Об этом 16 января сообщила пресс-служба агентства по статистике при главе государства.

В среднем продукты питания подорожали на 13%. Сюда, помимо сахара и картофеля, входят яйца, хлебобулочные изделия и мясо. Рост цен также наблюдался среди непродовольственных товаров, а именно моющих средств, стройматериалов, лекарств, запчастей для автомобилей, тканей, сжиженного газа. Средний показатель роста в данном направлении составил 5,8%.

Выросли тарифы на такие услуги, как проезд воздушным транспортом и бытовые услуги.

Сотрудники национального банка республики заявили, что инфляция связана с внешними факторами, а именно с неблагоприятными погодными условиями в России и Украине, которые являются странами-производителями соответствующих товаров.

Напомним, что ранее Всемирный банк спрогнозировал рост национальной экономики в этом году.






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