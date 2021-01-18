Туркменская спортсменка стала чемпионкой мира по тяжёлой атлетике 2018 года

О соответствующем решении говорится в письме, адресованном президенту Гурбангулы Бердымухамедову руководством IWF. Было отмечено, что таиландская тяжелоатлетка Тхуня Сукхароен была лишена спортивной квалификации из-за использования допинга во время соревнований, в связи с чем серебряный призёр Джумабаева была объявлена победителем соответствующих соревнований.
Туркменская спортсменка выступала в весовой категории до 45 кг. В сумме двоеборья она набрала 179 кг (104 — в «толчке» и 75 — в «рывке). Кроме того, в рамках первой дисциплины она установила новый мировой рекорд среди юниоров.
Напомним, что соответствующий Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл в Ашхабаде в ноябре 2018 года.
В декабре 2019 года Джумабаева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов на Кубке Катара по тяжёлой атлетике в Дохе.