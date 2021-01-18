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Туркменская спортсменка стала чемпионкой мира по тяжёлой атлетике 2018 года

  • 18.01.2021, 16:31,
  • Китай и Центральная Азия Спорт
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Туркменская спортсменка стала чемпионкой мира по тяжёлой атлетике 2018 годаСпортсменка из Туркменистана Юлдуз Джумабаева на основе решения Международной федерации тяжёлой атлетики стала чемпионкой мира 2018 года. За нарушение антидопинговых правил прежняя чемпионка из Таиланда была дисквалифицирована. Об этом 17 января сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

О соответствующем решении говорится в письме, адресованном президенту Гурбангулы Бердымухамедову руководством IWF. Было отмечено, что таиландская тяжелоатлетка Тхуня Сукхароен была лишена спортивной квалификации из-за использования допинга во время соревнований, в связи с чем серебряный призёр Джумабаева была объявлена победителем соответствующих соревнований.

Туркменская спортсменка выступала в весовой категории до 45 кг. В сумме двоеборья она набрала 179 кг (104 — в «толчке» и 75 — в «рывке). Кроме того, в рамках первой дисциплины она установила новый мировой рекорд среди юниоров.

Напомним, что соответствующий Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл в Ашхабаде в ноябре 2018 года.

В декабре 2019 года Джумабаева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов на Кубке Катара по тяжёлой атлетике в Дохе.





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