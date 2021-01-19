Сумма штрафа за вождение без прав в Армении составит 200 тысяч драмов

Парламент Армении 18 января в рамках работы шестой сессии национального собрания седьмого созыва, во втором чтении обсудил проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Таким образом, в республике водителей, которые ездят без прав будут штрафовать на 200 тысяч драмов. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Содокладчик Армен Хачатрян, представляя документ, напомнил, что после введения системы штрафных баллов максимальный денежный штраф для водителей был понижен до 25 тысяч драмов.

В свою очередь основной докладчик, замглавы полиции Ара Фиданян отметил, что еще одно изменение касается лишения водителей баллов за нарушения, зафиксированные полицейскими. Этот пункт вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Напомним, что в Армении балльная система действует с 1 января 2020 года. Каждому водителю в Армении выдается лимит нарушений ПДД в 9 штрафных баллов. Из примерно 100 возможных нарушений, штрафные баллы вычитаются за 25 самых серьезных нарушений. Если в течение года водитель «сжег» все 9 баллов, его лишают прав на полгода.