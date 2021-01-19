Многие страны мира признали и вакцинируются «Спутником V»

Многие страны начали регистрировать российскую вакцину «Спутник V» на основе российских показателей клинических экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

«Спутник V» – первая в мире идентифицированная вакцина на хорошо исследованной основе платформы вектора аденовируса человека.

Первым государством, зарегистрировавшим препарат «Спутник V» после России, является Беларусь. Власти республики планируют выкупить на первый этап порядка 100 тыс. доз сыворотки.

В рамках быстрой регистрации, вакцину зарегистрировали такие страны как Аргентина (контракт на 10 млн доз), Боливия(примерно 5,2 млн доз), Сербия(около 2 млн доз), Алжир(приблизительно 500 тыс. доз), Палестина(порядка 4 млн доз), Фармацевтическая компания Бразилии União Química(10 млн доз), Венесуэла(10 млн доз), Парагвай, Казахстан(2 млн доз), Туркменистан, Узбекистан(35 млн доз).

Ввоз российской вакцины в другие страны предоставляют мировые партнёры российского фонда прямых инвестиций в Южной Корее, Индии, Китае и других странах. Стоимость вакцины за инъекцию составляет менее 10 долларов, что делает её более доступной.

Присутствующие договорённости с интернациональными партнёрами позволят изготовлять за пределами России примерно 500 млн доз препарата.