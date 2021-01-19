Министр здравоохранения Киргизии ознакомился с предприятием по производству шприцов в Ошской области

Глава министерства здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев 18 января посетил Ошскую область в рамках рабочего визита. Таким образом, во время поездки он побывал в Кара-Сууйском районе, где ознакомился с деятельностью предприятия, которое занимается производством шприцов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

Отметим, что завод является частным предприятием бизнесмена Канатбека Кадырова. В частности, фабрика выпускает пяти и десятиграммовые шприцы, а также, специальные шприц для введения инсулина.

Глава предприятия проинформировал министра о том, что в ближайшее время планирует начать производство медицинских перчаток. Кроме того, было отмечено, что если раньше завод обеспечивал шприцами только южный регион страны, то теперь ему удаётся обеспечить всю страну.

Вместе с тем, Кадыров указал на важность оказания поддержки такого инициативного и современного бизнеса, который приносит пользу как организациям здравоохранения, так и гражданам Кыргызстана.

В свою очередь, министр поблагодарил предпринимателя и пожелал ему успехов в работе.