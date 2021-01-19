Офис президента Украины назвал приоритеты партнёрства с США при Байдане

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква 18 января назвал основные направления взаимодействия правительства страны с администрацией нового лидера США Джо Байдена. Акцент будет сделан на связях в сфере безопасности и экономики, борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Жовква отметил, что в первую очередь сотрудничество будет сфокусировано на разрешении неустойчивой ситуации в Донбассе. По словам чиновника, в соответствующем направлении увеличено финансирование поставок летального вооружения в Украину.

Замглавы офиса президента подчеркнул, что Киев намерен увеличить товарооборот с США. При этом он заявил, что особое внимание будет уделено энергетической независимости Украины, которая в перспективе при достижении договорённостей с Вашингтоном будет обеспечиваться западными властями.

Жовква добавил, что Зеленский станет лучшим собеседником для Байдена в вопросах борьбы с коррупцией на территории Украины. Он также заострил внимание на том, что одними из важных направлений сотрудничества между странами станут аграрная сфера, IT и искусственный интеллект.