Через 12 дней в Казахстане стартует массовая вакцинация граждан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 19 января провёл заседание правительства. В его рамках новые главы некоторых ведомств принесли присягу госслужащего. В целом, дистанционный сбор совета министров был посвящён анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и назначению старта массовой вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства РК.

В ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день 6 областей Казахстана по динамике рапсространения коронавируса считаются «красными зонами». Общий показатель репродуктивности вируса по всей республике составляет 1,1%. Занятость инфекционных коек — 32%, реанимационных — 23%.

В данное время в стране, казахстанская вакцина «QazCovid-in» проходит уже третью стадию клинических испытаний. Российская вакцина «Спутник V» находится на аттестации качества. Также усиленными темпами возводится биофармацевтический завод для выпуска «панацей» со стандартом «GMP».

Отмечая самое важное направление, Мамин назвал организацию массового инъекционного процесса вакциной по всей стране. В этой связи, шеф кабмина поставил перед минздравом и администрациями регионов задачи всем медицинским учреждениям быть на линейке готовности к началу поголовной вакцинации препаратом «Спутник V» к 1 февраля.