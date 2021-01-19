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МВД Приднестровья призывает граждан проявить сострадание к бедствующим людям

  • 19.01.2021, 15:45,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

МВД Приднестровья призывает граждан проявить сострадание к бедствующим людямМинистерство внутренних дел Приднестровской Молдавской республики 18 января в рамках публикационного сообщения обратилось к гражданам с призывом. Милиция просит не оставаться равнодушными к людям, которые по какой-то причине оказались в тяжёлой жизненной ситуации. В ведомстве сообщили, что по всему Приднестровью развернуты пункты обогрева. Об этом сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, когда нет возможности укрыться от холода и получить горячее питание, милиция предоставляет такую возможность совершенно бесплатно.

Согласно информации, начиная с 2021 года, в управление внутренних дел Тирасполя за помощью в обогреве обратились 38 человек. Еще двоих с улиц города доставили сотрудники правоохранительного ведомства региона.

Поступивших на обогрев граждан в обязательном порядке осматривает медик, оказывает первую помощь. При необходимости вызывает скорую помощь, которая доставляет в стационар.

При обнаружении таких людей, ведомство просит позвонить по номеру 102 и сообщить о местонахождении человека.





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