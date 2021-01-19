МВД Приднестровья призывает граждан проявить сострадание к бедствующим людям

Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской республики 18 января в рамках публикационного сообщения обратилось к гражданам с призывом. Милиция просит не оставаться равнодушными к людям, которые по какой-то причине оказались в тяжёлой жизненной ситуации. В ведомстве сообщили, что по всему Приднестровью развернуты пункты обогрева. Об этом сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, когда нет возможности укрыться от холода и получить горячее питание, милиция предоставляет такую возможность совершенно бесплатно.

Согласно информации, начиная с 2021 года, в управление внутренних дел Тирасполя за помощью в обогреве обратились 38 человек. Еще двоих с улиц города доставили сотрудники правоохранительного ведомства региона.

Поступивших на обогрев граждан в обязательном порядке осматривает медик, оказывает первую помощь. При необходимости вызывает скорую помощь, которая доставляет в стационар.

При обнаружении таких людей, ведомство просит позвонить по номеру 102 и сообщить о местонахождении человека.