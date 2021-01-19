Президент Туркменистана проинспектировал работы на новостройках столицы

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 18 января посетил ряд строящихся в Ашхабаде крупных объектов от французской компании «Bouygues Batiment International». Он проинспектировал строительство Конгресс-центра, отеля «Аркадаг» и Правительственной трибуны, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Сначала президент посетил Конгресс-центр, находящийся вдоль проспекта Чандыбил на юге столицы. Объект будет использоваться для проведения форумов международного уровня.

Затем Бердымухамедов проследовал к фешенебельному отелю «Аркадаг». Он обратил внимание на интерьер здания и отметил, что внутри гостиничных номеров должен присутствовать яркий национальный колорит.

Последним пунктом визита стала Правительственная трибуна. Площадь объекта составляет свыше 20 тыс. кв. метров, его вместимость — 2000 мест. Трибуна возводится по методу дворцового строительства на Востоке. На соответствующей территории будут проходить военные парады, масштабные торжества, в том числе по случаю празднования в этом году 30-летия независимости.

Согласно плану, все объекты будут введены в строй весной 2021 года.