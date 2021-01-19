Медики Беларуси в праздник Крещения переболевшим коронавирусом людям не советуют лезть в прорубь

Население Беларуси, относящееся к православным верующим 19 января празднует Крещение Господне, установленное в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. До современности дошла традиция купаться в этот день в проруби. Белорусские медики через пресс-службу министерства здравоохранения обратились к людям, перенесшим COVID-19 с просьбой воздержаться от окунания в ледяной створ.

Врачи констатируют, что есть такой род ощущения как «посткоронавирусный синдром». То есть, даже когда динамика воспаления завершилась, могут вполне ещё оставаться осложнения в областях дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому вторично нагружать организм «холодным стрессом» не советуется.

Представители ведомства здравоохранения подчеркивают, что купание в ледяной воде для не готового человека огромная нагрузка и риск. Такой необдуманный поступок может привести к срыву иммунитета, вызову инфекций дыхательных путей и следом к пневмонии.

Вместе с тем, доктора предупреждают, что внезапное погружение организма в холодную среду, с лёгкостью может спровоцировать иные таящиеся хронические заболевания, в том числе и кардиологические.