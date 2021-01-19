В Таджикистане введут новый порядок военной службы в составе резерва

В Республике Таджикистан 18 января состоялось очередное заседание депутатов нижней палаты парламента. Госслужащие обсудили основные направления нового законопроекта «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе». Об этом сообщила пресс-служба Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

Нормативно-правовой акт направлен на сокращение возрастных ограничений при определении граждан в мобилизационный резерв. Новый порядок прохождения службы в соответствующем составе позволит повысить военный потенциал Таджикистана во время или при мобилизации в целях обеспечения безопасности страны, заявил глава комитета нижней палаты парламента по вопросам правопорядка, обороны и безопасности Рустам Шомурод.

Проект закона также направлен на увеличение количество офицеров в запасе. В этой связи было предложено присваивать выпускникам военных кафедр воинское звание офицера сразу после года службы в обязательном порядке. Парламентарии поддержали данную инициативу. Со стороны депутатов также поступило 195 предложений.