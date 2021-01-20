В Душанбе за один миллион евро реконструируют центр подготовки спасателей

В столице Таджикистана 19 января были начаты работы по реконструкции первого национального учебного центра подготовки спасателей из Таджикистана, стран Центральной Азии и Афганистана. Проект был профинансирован Евросоюзом на сумму 1 млн евро, сообщает пресс-служба КЧС.

Средства были направлены в комитет по чрезвычайным ситуациям посредством офиса программ ОБСЕ в Душанбе. Первый этап реконструкционно-строительных работ будет реализовываться в течение января-ноября этого года.

Совместный проект КЧС и ЕС носит название «Стабилизация южной границы Таджикистана с Афганистаном». Соответствующий полигон располагается в ущелье Каратаг Шахринавского района. Его территория достигает 28 гектаров. В учреждении будут 3 корпуса — учебный, административный и жилой.

При подготовке спасатели будут испытывать новые образцы техники и снаряжения, а также отрабатывать новейшие методы спасательных работ.

По словам главы КЧС Рустама Назарзода, данный центр позволит республике и странам региона шире интегрироваться в мировую систему противодействия стихийным бедствиям.