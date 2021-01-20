Александр Торченюк: «Хорошо играли, за исключением большинства в концовке матча»

Нападающий ХК «Спартак» Александр Торченюк прокомментировал итоги матча Регулярного чемпионата КХЛ с ПХК ЦСКА, в котором красно-белые уступили своим соперникам по столичному дерби со счётом 1:2.

Александр Торченюк, нападающий ХК «Спартак»:

— В целом, мы неплохо сегодня играли, за исключением того большинства в концовке матча, во время которого пропустили решающий гол от соперника. Неприятная вышла ситуация. Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков и выразить им огромную благодарность за ту поддержку, которую они нам оказывают. Они всегда верят в нас и гонят вперёд. Мы это сегодня ощущали, и потому не хотелось их огорчать. Но мы постараемся это непременно исправить.

Сложно сейчас объяснить, почему который матч мы вместо того, чтобы забивать в большинстве, сами пропускаем. Эти моменты мы постоянно разбираем, рисуем схемы, всё проговариваем, но на деле выходит всё не так. Но я надеюсь, что в скором времени в большинстве мы всё же будем действовать более эффективно и результативно.

Причины нашей низкой результативности в последних матчах кроются, на мой взгляд, в том, что во-первых все соперники хорошо готовятся и разбирают нашу игру, а кроме того, ЦСКА — очень сильная и опытная команда с надёжной оборонительной линией. Но в целом, мы хорошо против них играли и могли забросить им 4-5 шайб.