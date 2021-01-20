Сергей Андронов: «Я сразу для себя решил обыгрывать вратаря и не выдумывать чего-то другого»

Нападающий ПХК ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал итоги матча Регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Спартак», в котором заброшенная им в концовке игры шайба в меньшинстве позволила «армейцам» добиться победы в столичном дерби со счётом 2:1.

Сергей Андронов, нападающий ПХК ЦСКА:

— Уже традиционно матч против «Спартака» получился упорным и вязким, и потому счёт в нём вышел не достаточно большим. В любом случае, мы довольны, что выиграли.

Тот решающий гол в концовке матча, когда мы играли в меньшинстве, возник в ситуации, когда я заметил, что шайба летит в ту зону, где никого нет из соперника. Я туда пошёл, понимая, что шайба должна там оказаться. Дальше, набрав высокую скорость, я сразу для себя решил обыгрывать вратаря и не выдумывать чего-то другого. В итоге двинулся в сторону, сделал небольшую паузу и бросил по воротам. Так и забил.

Подобные моменты при игре в неравных составах периодически возникают, потому что все мы люди, каждый время от времени ошибается, и нужно быть готовым к любой ситуации на льду.

Моя высокая результативность в этом сезоне вызвана, видимо, тем, что я соскучился по игре, так как в прошлом сезоне много времени пропустил из-за травмы. Пытаюсь в каждой игре получать удовольствие и помогать, как могу, команде.

Касательно первого гола, который забил Брендан Лайпсик, то это невозможно наиграть на командных тренировках. Эта заброшенная шайба — результат его индивидуальных действий, его мастерское владение коньками.

Относительно того, что сейчас мы продолжаем много побеждать несмотря на то, что у нас в команде немало травмированных, то это отдельная тема. С одной стороны, здорово, что другие ребята в такой непростой ситуации могут себя показать в деле, приобретают нужный опыт, а с другой — нам важно, чтобы к стадии плей-офф травмированных было меньше.