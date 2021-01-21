Молдавский лидер поздравила нового президента Америки с инаугурацией

Глава Молдавии Майя Санду 20 января направила послание с поздравлением новоназначенному президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену в честь его вступления на новую должность. Санду поздравила американмского коллегу с инаугурацией, а также, выразила надежду на развитие сотрудничества двух стран и межличностные отношения первых лиц. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы в Facebook.

Напомним, что спустя два с половиной месяца после президентских выборов, 20 января Байден принес присягу в качестве президента США. Демократ, которому 78 лет, стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Также добавим, что по представленной информации посольство США в Молдове, каждые четыре года, 20 января, в Вашингтоне, инаугурация президента США происходит перед многочисленной аудиторией. Однако на этой церемонии, вместо зрителей, в Национальной аллее были установлены тысячи американских флагов. Власти сократили публичные мероприятия, чтобы избежать распространения пандемической инфекции коронавируса.