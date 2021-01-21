Прибывающим в Киргизию гражданам с 23 января будет обязательным наличие ПЦР-теста

Заместитель главы правительства Киргизии Эльвира Сурабалдиева 20 января провела очередное совещание республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в ходе которого сообщила, что с 23 января для граждан, прибывающих в Кыргызстан авиатранспортом, обязательно наличие справки об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирус, проведенном за последние 72 часа. Об этом сообщаетправительства Киргизии.Как было отмечено, в связи с принятыми повышенными мерами безопасности в целях предотвращения завоза нового штамма коронавирусной инфекции в Кыргызстан введены изменения в алгоритмы проверок для прибывающих в страну лиц.Кроме того, при пересечении госграницы через автомобильные пункты пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства также необходимо иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном за последние 72 часа.Добавим, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, лица обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.