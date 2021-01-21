Лукашенко и Путин обсудили совместную актуальную повестку

В вечернее время 20 января между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В рамках беседы, лидеры соседних стран детально обговорили некоторые направления многоформатного сотрудничества на платформе Союзного государства. Отдельным блоком, президенты обсудили взаимодействия на других интеграционных площадках, в частности в отношении кадровых вопросов.

В настоящее время, современный мир чуть ли не каждый день посылает новые вызовы. В целях адекватного реагирования на возникающие обстоятельства, главы государств обсудили актуальные темы международного характера и текущую ситуацию, складывающуюся в мировом пространстве.

Особое место в ходе общения, заняла тематика противостояния распространению пандемии коронавируса. Политическими деятелями были подтверждены достигнутые до этого соглашения о дальнейшей работе, координации шагов и складыванию усилий по противодействию непредсказуемой инфекции.