ОБСЕ предостерегла Украину от попыток силой решить конфликт в Донбассе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде 20 января в интервью ИА «Европейская правда» заявила, что Украине не стоит применять силу для разрешения конфликта в Донбассе, дабы избежать карабахского сценария.

Глава ОБСЕ отметила, что занятие Азербайджаном ряд территорий в Нагорном Карабахе должно стать примером для Киева. Она подчеркнула, что при урегулировании соответствующей ситуации в Донбассе следует использовать исключительно дипломатические методы.

Зарубежный представитель также выразила сожаление относительно того, что отношения между Украиной и ОБСЕ достаточно негативные. Она заявила, что организация пытается помочь стране и не является врагом Киева.

Линде заявила, что Украина выполнила все условия в рамках договорённостей, достигнутых на саммите в Париже. По её словам, ситуация в Донбассе в прошлом году была намного лучше, чем в 2019 году, в частности благодаря перемирию, действующему на соответствующей территории с 27 июля 2020 года.

Напомним, что Анн Линде 19 января с двухдневным визитом прибыла в Украину. Вместе с главой МИД страны Дмитрием Кулебой она посетила зону проведения проведения операции Объединенных сил в Донбассе.