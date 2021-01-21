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Аким Жамбыла доложил президенту Казахстана об итогах развития за период 2020 года

Аким Жамбыла доложил президенту Казахстана об итогах развития за период 2020 годаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 января встретился с акимом Жамбылского региона Бердибеком Сапарбаевым. В рамках встречи, руководитель администрации области доложил главе государства об итоговых показателях в 2020 году и реализации задач, поставленных президентом в Послании народу Казахстана, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Сапарбаев в первую очередь отметил, что за истёкший год экономической рост региона составил 102%, а инвестиционные вливания в главный капитал превысили 340 миллиардов тенге. Отдельное внимание было заострено на социальных мероприятиях.

Аким отчитался, что в сложнейший для населения период ограничений из-за пандемии коронавируса 524 тысячам жителям области была произведена социальная поддержка на сумму 44,6 млрд тенге. На День Независимости и новогодний праздник 8 тысяч жамбылцев дополнительно получили единовременную помощь на общую сумму 203 миллиона тенге.

В фокусе рассмотрения, также оказалось положение дел в Кордайском районе. Чиновник проинформировал президента, что ситуация в районе стабильная. На этом участке за прошедший год было реализовано 392 проекта в сферах образования, медицины, культуры спорта, жилищного и дорожного строительства. В рамках поручения президента газифицированы 22 населённых пункта.

В целом, положительно оценив деятельность Сапарбаева по стратегическому развитию области, Токаев поручил держать под неусыпным контролем эпидемиологическую ситуацию.





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