Состоялось первое в 2021 году заседание Комиссии по экономическим вопросам

В Москве 20 января прошло первое в 2021 году собрание Комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Заседание провёл Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Семашко.

Во время совещания была представлена концепция председательства Беларуси в СНГ В 2021 году, целенаправленно ориентированной на углубление процесса интеграции в пределах СНГ, поднятие репутации на мировой арене, установление контактов и взаимовыгодного содействия с другими глобальными альянсами и развитие общего экономического пространства.

Посовещавшись по вопросам повестки дня, участники Комиссии приняли решения по вопросам концепции председательства Республики Беларусь в 2021 году, проекта научных экспериментов на казахстанском материаловедческом токамаке на 2021-2023 годы, плана мероприятий участников Содружества по борьбе и профилактике с птичьим гриппом и ньюкаслской болезнью до 2025 года, правовой регламентацией рекламирования в просторах Интернета в СНГ, повышения и переквалификации кадров в нефтегазовой промышленности Российского национального исследовательского университета нефти и газа им. И.М.Губкина и программе работы Комиссии на 2021 год.

Следующее заседание Комиссии состоится 17 февраля 2021 года.