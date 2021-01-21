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Президенту Туркменистана доложили о планах по вакцинации зарубежных спортсменов

Президенту Туркменистана доложили о планах по вакцинации зарубежных спортсменовТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 20 января прибыл в Ашхабадский Олимпийский городок. Лидеру страны доложили о работах по подготовке к Чемпионату мира по велотреку и отборочному турниру по теннису на Кубок Дэвиса, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммет Аманнепесов отметил, что всем зарубежным спортсменам, которые приедут, чтобы принять участие в соревнованиях, будут сделаны прививки от инфекционных заболеваний.

Заслушав отчёт, Бердымухамедов отметил, что сейчас многие государства начали производить вакцины от коронавируса. В этой связи он предложил использовать российский медпрепарат «Спутник V». Он напомнил, что Туркменистан первым в Центральный Азии зарегистрировал данную вакцину.

Президент также подчеркнул, что у спортсменов должен быть выбор, так как некоторые из них захотят прививаться другими вакцинами или специальными средствами. Он добавил, что весь этот процесс должен осуществляться на безвозмездной основе.

Напомним, что Чемпионат мира по велотреку пройдёт в столице Туркменистана 13–17 октября этого года. Соревнования по теннису должны были пройти 8–15 июня 2020 года в теннисном комплексе Олимпийского городка, но были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса.





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